Barwy szczęścia, odcinek 3099: Sonia zabierze syna do psychola Roberta. Przekupi Mateuszka jednym prezentem - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Barwy szczęścia" odcinek 3099 - czwartek, 2.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Romans Soni i Roberta w 3099 odcinku "Barw szczęścia" rozwinie się do tego stopnia, że była prostytutka będzie gotowa na wszystko, by walczyć o swoje szczęście z mężczyzną poznanym w szpitalu, o którym nic nie wie. Nie dość, że spędzi noc z Robertem, nie dając żadnego znaku życia, to jeszcze kiedy Dominika (Karolina Chapko) i Sebastian (Marek Krupski) zwrócą jej uwagę, że dla miłosnej przygody krzywdzi własne dziecko, Sonia oburzy się i zaatakuje przyjaciół.

Atak Soni na Dominikę i Sebastiana w 3099 odcinku "Barw szczęścia"

Ślepo zakochana matka Mateuszka w 3099 odcinku "Barw szczęścia" oskarży Kowalskich, że chcą jej odebrać marzenia, że odbierają jej prawo do "jednej chwili szczęścia". Jakby tego było mało z ust aroganckiej Soni padnie zapowiedź, że nie da się im podporządkować, że nie będą sterować jej życiem.

Sonia w 3099 odcinku "Barw szczęścia" nie przyzna się Kowalskim, że Robert to Stefaniak

Na domiar złego w 3099 odcinku "Barw szczęścia" Sonia nie przyzna się Kowalskim, że Robert to Stefaniak. Sama nie będzie wiedziała, że związała się z okrutnym i wyrachowanym facetem, sąsiadem z osiedla "Pod Sosnami", który chciał zniszczyć biznes Dominiki i Renaty (Anna Mrozowska), znęcał się nad swoją partnerką Wandą (Beata Fido).

Po nocy z Robertem w 3099 odcinku "Barw szczęścia" opętana miłością Sonia uzna, że najwyższa pora, by jej kochanek poznał Mateuszka i by syn dowiedział się, że teraz w ich rodzinie pojawi się inny mężczyzna. Oczywiście nie powie Mateuszowi jak daleko zabrnęły sprawy z Robertem, że wiąże swoją przyszłość z kimś takim.

- Czeka na nas taki mój znajomy...- A kto to jest?- Zobaczysz, poznasz go. Jest bardzo fajny. I on też nie może się doczekać, żeby poznać ciebie... Zobaczysz, będzie ekstra! - zacznie zachwalać Roberta przed synem.

Stefaniak przekupi syna Soni w 3099 odcinku "Barw szczęścia"

Przebiegły manipulant Stefaniak w 3099 odcinku "Barw szczęścia" doskonale będzie wiedział, jak zdobyć sympatię syna Soni, jak przekonać do siebie syna kochanki. Wręczy chłopcu wymarzony prezent.

- Ciocia, wujek, patrzcie co dostałem, niebieski monster! - pochwali się Mateuszek po powrocie do Kowalskich. - Ale super, od kogo? - zapyta Sebastian, nie podejrzewając nawet, że Sonia w 3099 odcinku "Barw szczęścia" za ich plecami snuje ryzykowne plany na przyszłość z kochankiem. - Od Roberta! - odpowie zachwycony chłopiec, a jego matka będzie cała w skowronkach, że wszystko układa się po jej myśli.

Szczególnie, że Robert w 3099 odcinku "Barw szczęścia" bardzo poważnie podejdzie do ich związku, zakładania wspólnej rodziny. - Tak, poznałam chłopaków ze sobą i w ogóle mam dla was niespodziankę! Bo zaproponował, żebyśmy się do niego wprowadzili. Także nie będziemy wam już więcej siedzieć na głowie - zapowie Sonia, a Dominika aż zblednie na dźwięk tych słów.