M jak miłość, odcinek 1826: Szymek podsłucha rozmowę Izy i Anety o amnezji Marcina. Nie powie dzieciom, że ojciec ich nie pamięta - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1826 - wtorek, 5.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Odnalezienie Marcina w 1826 odcinku "M jak miłość" będzie długo wyczekiwaną chwilą dla Chodakowskich! Oczywiście najważniejsze będzie to, że Marcin żyje, że wróci do rodziny, ale nikt nie będzie miał pewności, co teraz się z nim stanie. Do wszystkich bliskich Marcina dotrze bowiem, że od wielu miesięcy cierpi na amnezję. I właśnie z tego powodu ukrywał się w domu lekarki Martyny Wysockiej (Magdalena Turczeniewicz) w Kampinosie pod Sochaczewem, nie zgłosił się na policję, nie próbował znaleźć rodziny.

Nikt z Chodakowskich w 1826 odcinku "M jak miłość" nie dowie się prawdy o Marcinie i Martynie

Niestety Chodakowscy w 1826 odcinku "M jak miłość" nie poznają całej historii Marcina, kulis jego romansu z Martyną, która trzymała go w swojej leśniczówce, bo nie chciała go stracić. Podczas spotkania z Kamą (Michalina Sosna), Olkiem (Maurycy Popiel) i Jakubem Karskim (Krzysztof Kwiatkowski) kochankowie będą udawali, że nic ich nie łączy.

A kiedy w 1826 odcinku "M jak miłość" Aneta zawiadomi Izę, że Marcin się znalazł, nie zauważą, że ich rozmowie przysłuchuje się Szymek. Przy okazji żona Olka stanie się świadkiem kłótni Izy i Radka, którzy znów się rozstaną. Od razu zauważy, że nowe życie Izy nie wygląda tak, jak planowała przed rozwodem z Marcinem.

Aneta w 1826 odcinku "M jak miłość" poleci Izie, żeby nie mówiła dzieciom o amnezji Marcina

Na wieść o amnezji Marcina w 1826 odcinku "M jak miłość" Iza zacznie podejrzewać Martynę o złe intencje, o to, że celowo przetrzymywała go w swoim domu.

- Nie rozumiem, jak może niczego i nikogo nie pamiętać... Dzieci też nie? - zapyta zaniepokojona Iza.

- Wiesz, myślę, że ze względu na stan Marcina powinnaś się na razie wstrzymać z mówieniem o tym wszystkim dzieciom. Po co je dodatkowo traumatyzować... To jest trudne do przejścia nawet dla nas, a co dopiero dla nich... - stwierdzi Aneta.

W 1826 odcinku "M jak miłość" Szymek dowie się, że Marcin go nie pamięta

W tym momencie w 1826 odcinku "M jak miłość" z pokoju wyjdzie Szymek, który schowa się przed Izą i Anetą, ale dzięki nim dowie się o amnezji Marcina, o tym, że ojciec go nie pamięta. To będzie potężny cios dla syna Chodakowskiego, który nie będzie mógł zobaczyć się z ojcem przez wiele dni.