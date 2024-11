M jak miłość, odcinek 1826: Iza przejrzy Martynę! Odkryje, dlaczego tak długo ukrywała Marcina - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1826 - wtorek, 5.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1826 odcinku "M jak miłość" rodzina Chodakowskich w końcu dowie się o odnalezieniu Marcina, gdy Martyna wreszcie zawiadomi o tym Kamę (Michalina Sosna). Oczywiście, Wysocka nie powie jej całej prawdy, jednak poinformuje ją, kim jest i gdzie aktualnie przebywa jej ukochany. Wówczas kochanka Chodakowskiego natychmiast skontaktuje się z Olkiem, a ten przekaże radosną nowinę Anecie, która najpierw bezpośrednio przekaże ją Aleksandrze (Małgorzata Pieczyńska), a następnie Izie, gdy nie uda jej się z nią skontaktować. W 1826 odcinku "M jak miłość" Chodakowska zjawi się przed mieszkaniem byłej żony Marcina, gdzie stanie się świadkiem szokującej sceny z udziałem jej obecnego męża. Ale tuż po jego wyjściu w końcu i jej powie o tym, że Chodakowski wreszcie się znalazł!

Iza zainteresuje się Martyną w 1826 odcinku "M jak miłość"!

Oczywiście, w 1826 odcinku "M jak miłość" Iza oszaleje ze szczęścia, ale na tym dobre wiadomości się skończą. Wszystko przez to, że Aneta od razu zaalarmuje ją o tym, że Marcin stracił pamięć i niczego, ani nikogo nie pamięta, co od razu wyda się jego byłej żonie bardzo dziwne. A już w szczególności z punktu widzenia kobiety, która go odnalazła i przez tyle czasu nie zawiadomiła o tym żadnych służb. Dlatego w 1826 odcinku "M jak miłość" postanowi dowiedzieć się o niej nieco więcej.

- A ta kobieta, która znalazła Marcina to ona nie wiedziała, że on jest zaginiony i że go wszyscy szukają? Kto to jest? - zainteresuje się Iza.

- Wiem tylko, że jest lekarką. Nie miała pojęcia, kim jest Marcin i po prostu się nim zaopiekowała - zrelacjonuje Aneta.

- Aha - skwituje Chodakowska, której od razu wyda się to dziwne.

- A kiedy trafiła w Internecie na apel Kamy, to od razu się do niej odezwała - przyzna druga Chodakowska, choć wcale nie będzie to prawdą.

Chodakowska rozgryzie nową kochankę Marcina w 1826 odcinku "M jak miłość"!

I tego w 1826 odcinku "M jak miłość" od razu domyśli się i Iza! Chodakowska natychmiast uzna to za dziwne, szczególnie w perspektywie zawodu, jaki będzie uprawiać Martyna. Była żona Marcina natychmiast zwróci na to uwagę Anety, ale żona Olka nie zobaczy w tym nic podejrzanego. W przeciwieństwie do Izy, która w 1826 odcinku "M jak miłość" jako jedyna rozgryzie Wysocką! Ale czy uda się coś z tym zrobić? Tym bardziej, gdy Martyna i Marcin uzgodnią wspólną wersję i oboje złożą fałszywe zeznania przed policją. Przekonamy się już niebawem! Choć trzeba przyznać, ze Chodakowska będzie miała nosa!

- No, ale to jest trochę dziwne, bo zobacz, ile to trwało. Skoro jest lekarką, to od razu powinna zawiadomić policję, że jakiś mężczyzna przyplątał się do jej domu - zauważy Iza.

- Nie wiem - podsumuje nieświadoma Aneta, po czym zakończy ten temat.