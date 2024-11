M jak miłość, odcinek 1826: Dramatyczne rozstanie Izy i Radka! Przerażona Aneta stanie się świadkiem szokującej sceny - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1826 - wtorek, 5.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1826 odcinku "M jak miłość" widzowie w końcu zobaczą długo niewidzianego Radka! Ale tylko na chwilę, gdyż mąż Izy zbyt długo nie zabawi u jej boku. I nic dziwnego, gdyż małżonkom już od dłuższego czasu się nie układało. Do tego stopnia, że świadkami ich kłótni stawały się już Maja (Laura Jankowska) z Szymkiem (Staś Szczypiński), a w 1826 odcinku "M jak miłość" o ich kryzysie dowie się także Aneta, która bez wcześniejszej zapowiedzi zjawi się przed ich mieszkaniem. I to nie bez przyczyny, gdyż Chodakowska nie odbierze od niej telefonu, a żona Olka (Maurycy Popiel) szybko zrozumie, co było tego powodem!

Aneta pozna prawdziwą twarz Radka w 1826 odcinku "M jak miłość"!

W 1826 odcinku "M jak miłość" Aneta niespodziewanie stanie się świadkiem karczemnej awantury, jaką Radek urządzi Izie. I to tak głośnej, że Chodakowska usłyszy ją przez drzwi ich mieszkania i tym samym mocno się zaniepokoi.

- Iza, nie wiem! Dajmy sobie chwilę! Muszę odpocząć - wykrzyczy jej prosto w twarz Radek.

- Dzieci śpią - spróbuje uspokoić go Iza.

- Przepraszam - zreflektuje się.

Ale mimo tego w 1826 odcinku "M jak miłość" Chodakowska zdecyduje się wkroczyć do środka. Tym bardziej, że nie będzie wiedziała, do czego jeszcze będzie w stanie posunąć się nieobliczalny Radek. I wówczas zadzwoni dzwonkiem do ich mieszkania, a mąż Izy chwyci swoje walizki i uspokoi się już na dobre.

- Będziemy w kontakcie - zapowie Radek.

Radek zostawi Izę w 1826 odcinku "M jak miłość"!

W tym momencie w 1826 odcinku "M jak miłość" Iza otworzy drzwi, a Radek diametralnie zmieni swój ton i nawet zaprosi ją do środka. Ale nawet przed nią nią nie będzie w stanie udawać, że w ich małżeństwie jest wszystko dobrze.

- O Aneta! - zdziwi się Iza.

- Cześć Aneta - powita ją Radek.

- Przepraszam, przyszłam nie w porę? - zapyta Aneta.

- Nie, wchodź - zaprosi ją Chodakowska.

- Nie, dlaczego? Mam pociąg. Delegacja do Krakowa. Ale Iza zostaje na posterunku - wyjaśni, po czym rzuci chłodno do żony na pożegnanie - Hej!

Tyle tylko, że w 1826 odcinku "M jak miłość" ani Radek, ani Iza nie będą świadomi tego, że Aneta słyszała ich kłótnie i już wszystko wie. Dlatego i Chodakowska zacznie przed nią grać, ale żona Olka i tak będzie wiedziała, że definitywny koniec ich małżeństwa to już tylko kwestia czasu...

- Przepraszam, próbowałam się do ciebie dodzwonić. Wszystko w porządku? - zapyta Chodakowska.

- Tak, przepraszam, zaskoczyłaś mnie - okłamie ją Iza, po czym szybko zmieni temat - Dzieci śpią, szkoda, bo by się ucieszyły na widok swojej ukochanej cioci...