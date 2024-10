M jak miłość, odcinek 1826: Marcin nie straci wiary w Martynę. Kocha ją za bardzo, by podejrzewać o manipulacje - WIDEO, ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1823: Pechowy wyjazd Kingi i Piotrka! Trafią do domu, gdzie doszło do rozlewu krwi - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W 1826. odcinku serialu „M jak miłość” Marcin nadal będzie zakochany w Martynie

W 1826. odcinku serialu „M jak miłość” Martyna będzie namawiać Marcina do wspólnej ucieczki, ale on się na to nie zgodzi:

- Marcin już nie chce uciekać, bo przez całe życie będzie musiał uciekać. Zaczyna walczyć o siebie. Zaczyna stawiać sobie samemu warunki i zbierać się na odwagę do tego, żeby dowiedzieć się kim był i poznać tych ludzi, którzy go znają z tamtego życia – mówi o powodach takiej decyzji swojego bohatera Mikołaj Roznerski w „Kulisach serialu M jak miłość” na stronie oficjalnej serialu.

Martyna zdecyduje się powiedzieć Marcinowi kim jest i kto go szuka. Potem wspólnie zdecydują o tym, że skontaktują się z jego bliskimi. Wysocka będzie go przepraszać za to, że wiedzę o nim trzymała w tajemnicy. Powie, że to z miłości do niego, a on wszystko jej wybaczy – z miłości do niej:

- Marcin wierzy w Martynę i nie ma żadnych podejrzeń, że ona może manipulować prawdą na jego temat, że już wie kim jest, a jemu nie mówi – kontynuuje Roznerski w „Kulisach”.

Policja nabierze podejrzeń wobec Martyny i Marcina w 1826. odcinku serialu „M jak miłość”

W 1826. odcinku serialu „M jak miłość” Martyna skontaktuje się z Kamą i poda jej swój adres. Dziewczyna pojedzie do leśniczówki z Olkiem, a pierwsze spotkanie z ukochanym mocno ją rozczaruje. Potem stawi się Jakub w asyście policjanta, którego bardzo zdziwi długi pobyt Marcina u Martyny. Zauważy on, że skoro wiadomo było, że jej gość ma amnezję, to Wysocka powinna była zgłosić to na policję.

Policja nie uwierzy w zeznania Martyny i Marcina w 1826. odcinku serialu „M jak miłość”

W 1826. odcinku serialu „M jak miłość” policjant przesłuchujący Martynę i Marcina nie da wiary ustalonym przez nich zawczasu zeznaniom. Wysocka powie, że apel Kamy w Internecie odkryła niedawno, ale śledczy zauważy, jak lekarka i Marcin wymieniają znaczące spojrzenia. Nie uwierzy w ich słowa.

„M jak miłość" odcinek 1826 - wtorek, 05.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2