M jak miłość, odcinek 1826: Karski ponownie zmierzy się z białaczką? Kasia zacznie drżeć o jego zdrowie - ZDJĘCIA

- Przepraszam, że cię zaniedbuję.

- To nie o to chodzi. Zrozum, że taki ciągły stres, gonitwa. To, że nie dosypiasz, to wszystko rujnuje twoją odporność. Wiesz jak to się może skończyć? Nawet nawrotem twojej choroby.

- Dobrze, zwolnię tempo, proszę daj mi jeszcze tylko trochę czasu.

- Powtarzasz to od kilku tygodni i co? Nic!