M jak miłość, odcinek 1839: Anita podpuści Kamila w sprawie ślubu! Będzie musiał się oświadczyć? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1839 - poniedziałek, 13.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Do zaręczyn Kamila i Anity w 1839 odcinku "M jak miłość" dojdzie w wyniku niewinnego żartu i wydarzeń, które rozegrają się u ich bliskich przyjaciół? Niespodziewanie Adam Werner (Jacek Kopczyński) postanowi zaręczyć się z Sylwią (Hanna Turnau). Chociaż żadne z nich nigdy głośno i wprost nie wspominało o ślubie, to zakochani tworzą udany i zgodny związek, cieszą się swoim szczęściem i doceniają to, że mają siebie, bo przecież życie nie raz pokazało im, jak łatwo wszystko stracić.

Ostatnio w "M jak miłość" Kamil uważniej przyjrzał się Anicie, postanowił zadbać o to, by była nim w pełni szczęśliwa, by razem spełniali ich najskrytsze marzenia. To dlatego czujność Gryca wzbudzą słowa Anity, która nieoczekiwanie, niby w żartach zasugeruje ukochanemu, że powinien bardziej się postarać, by wciąż z nim była.

Anita będzie chciała ślubu z Kamilem w 1839 odcinku "M jak miłość"

- Jestem totalnym szczęściarzem, że trafiłem na taką kobietę jak ty... - wyzna Kamil, a Anita w 1839 odcinku "M jak miłość" rzuci pomysł, że nadeszła pora na zmiany. - Nie będę polemizować... Na twoim miejscu chciałabym nie wiem, jakoś to zaklepać! - roześmieje się ukochana prawnika. Zabrzmi jednak tak, jakby czekała na ślub z Kamilem.

Grycowi w 1839 odcinku "M jak miłość" nie przyjdzie do głowy, że Anita tylko go podpuszcza. Będzie jednak gotowy na to, żeby wziąć ślub z Anitą, jeśli właśnie tego potrzebuje do pełni szczęścia. Po nieudanych zaręczynach Wernera z Sylwią, Kamil pójdzie za przykładem przyjaciela.

Kamil oświadczy się Anicie w 1839 odcinku "M jak miłość"?

- Anita, może chciałabyś wyjść za mnie za mąż? - zapyta Kamil, którego cytuje portal światseriali.interia.pl. - Myślałem, że jest nam dobrze tak, jak jest, ale może zmieniłaś zdanie - doda Gryc i zabrzmi jakby się oświadczał.- Jest dobrze, idealnie. I nie, nie chcę niczego zmieniać... - odpowie Anita, której ślub z Kamilem do niczego nie będzie potrzebny. Zaskakująca odpowiedź Anity w 1839 odcinku "M jak miłość" wcale Kamila nie uspokoi. - Czyli rozumiem, że to wszystko, co się dzisiaj wydarzyło, to tylko mnie podpuszczałaś? - dopyta i wreszcie usłyszy, że ukochana tylko z niego żartowała.