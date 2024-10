M jak miłość, odcinek 1824: Olek i Jakub w niebezpieczeństwie! Poszukiwania Marcina skończą się dla nich tragicznie - ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość, odcinek 1825: Magda pojedzie do Dimy na Mazury? Zaprosi ją, kiedy Andrzej będzie w ciężkim stanie

M jak miłość, odcinek 1826: Policja nie uwierzy Marcinowi i Martynie! Usłyszą zarzuty za to, że się ukrywali?

M jak miłość. Marcin wróci do Kamy i dzieci. Produkcja oficjalnie ogłasza koniec znienawidzonego wątku

"M jak miłość" odcinek 1824 - wtorek, 29.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1824 odcinku "M jak miłość" Olek, mimo wcześniejszych wątpliwości, zdecyduje się towarzyszyć Jakubowi Karskiemu w poszukiwaniach swojego zaginionego brata. Mężczyźni pojadą w miejsce pod Warszawą, gdzie według Jakuba, widział ostatnio Marcina.

Choć Olek początkowo nie uwierzy, że uda się odnaleźć brata po tylu miesiącach, w 1824 odcinku "M jak miłość" postanowi zaryzykować i sprawdzić, co kryje tajemnicza leśniczówka. Ich przybycie na miejsce nie będzie zapowiadało niczego niepokojącego, ale szybko się okaże, że nie będą tam mile widziani.

Atak psa w leśniczówce w 1824 odcinku "M jak miłość"! Olek i Jakub znajdą się w opałach

Jakub i Olek, nieświadomi, jak blisko będą Marcina, który stracił pamięć i mieszka u lekarki Martyny (Magdalena Turczeniewicz), zaczną rozglądać się po terenie. W 1824 odcinku "M jak miłość" napięcie wzrośnie, gdy mężczyźni zbliżą się do posesji. Ich śledztwo nie będzie łatwe, bo w pewnym momencie zostaną zaatakowani przez wielkiego owczarka niemieckiego, który będzie strzegł terenu leśniczówki. Olek i Jakub będą zmuszeni uciekać przed rozszalałym psem, co doprowadzi do niebezpiecznej sytuacji.

W 1824 odcinku "M jak miłość" dramatyczne wydarzenia będą się mnożyć. Olek i Jakub, zamiast zbliżyć się do odnalezienia Marcina, będą musieli stawić czoła groźnemu psu, który będzie pilnować jednej z posesji. Owczarek niemiecki, nie zważając na ich próby uspokojenia, rzuci się na nich, zmuszając ich do błyskawicznej reakcji. Mężczyźni będą musieli uciekać, aby uniknąć poważnych obrażeń. Jakub i Olek będą zmuszeni wspiąć się na dach pobliskiego budynku, by uniknąć bezpośredniego starcia z agresywnym zwierzęciem.

Czy Olek i Jakub odnajdą Marcina w 1824 odcinku "M jak miłość"?

W 1824 odcinku "M jak miłość" okaże się, że Olek i Jakub są znacznie bliżej Marcina, niż mogliby się spodziewać. Mimo że Marcin od miesięcy żyje w leśniczówce i ukrywa się przed światem, nieświadomy tego, kim jest, jego brat i przyjaciel nie będą wiedzieli, że są dosłownie o krok od niego. Marcin, który stracił pamięć po dramatycznej ucieczce od porywaczy, nie pamięta swojego poprzedniego życia, co cały czas utrudniać będzie jego odnalezienie.

Olek i Jakub, po walce z psem, spróbują w 1824 odcinku "M jak miłość" porozmawiać z właścicielem leśniczówki. Mężczyzna, który początkowo będzie niechętny do rozmowy, w końcu wskaże im pewne tropy, które mogą doprowadzić ich do Marcina.