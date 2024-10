M jak miłość, odcinek 1824: Jakub wróci z Olkiem w miejsce, gdzie widział Marcina! To leśniczy doprowadzi ich do domu Martyny - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1824 - wtorek, 29.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Jakub znajdzie Marcina w 1824 odcinku "M jak miłość"? Dosłownie kilka kroków będzie dzieliło Karskiego od domu Martyny na odludziu w Kampinosie, gdzie od ponad trzech miesięcy ukrywa się Chodakowski. Po spotkaniu z Marcinem na leśnej drodze, po tym jak przyjaciel przed nim uciekł, detektyw nabierze podejrzeń, że dzieje się z nim coś złego, że nie jest sobą. Teraz Jakub będzie miał pewność, że Marcin żyje, więc nie odpuści poszukiwań dopóki go nie odnajdzie.

Jakub i Olek w 1824 odcinku "M jak miłość" pojadą do lasu, gdzie Karski spotkał Marcina

Najnowsze "Kulisy serialu M jak miłość" ujawniły fragmenty scen z 1824 odcinka, w którym Jakub i Olek wyruszą razem do lasu, gdzie Karski widział zaginionego! Zjawią się dokładnie w tym samym miejscu z nadzieją na to, że znów go tam zobaczą. Niestety tym razem Chodakowski nie wyjdzie tam na samotny spacer. Mimo to Karski się nie podda!

- To osobą, która nie traci nadziei jest Jakub. Będzie szukał Marcina do samego końca. Nie tylko prowadzi śledztwo, ale też próbuje podbudować Olka, dawać mu nadzieję, że uda się odnaleźć brata. Kiedy Jakub widzi na drodze Marcina, kiedy spotykają się na tych kilka sekund, Jakub jest zszokowany... - zapowiedział Krzysztof Kwiatkowski w "Kulisach serialu M jak miłość".

Marcin w 1824 odcinku "M jak miłość" będzie się bał Jakuba Karskiego!

Po spotkaniu z Jakubem w 1824 odcinku "M jak miłość" Marcin zrozumie, że skoro szuka go mężczyzna, którego zauważył już w okolicach sąsiad Martyny, który pojawił się w urywkach wspomnień Chodakowskiego jako gangster, to nie może dłużej uciekać przed prawdą o swoim dawnym życiu. Nadal jednak będzie się bał, tego co odkryje o swojej tożsamości. Nieświadomy, że Martyna już to wie i cały czas nim manipuluje.

- Marcin nie ucieka przed Jakubem, bo go poznaje. Chce się dowiedzieć prawdy, ale za dużo bodźców nagle się w tym jego teraźniejszym życiu wydarza. Potrzebuje na to czasu... Marcin już nie chce uciekać, bo przez całe życie będzie musiał uciekać. Zaczyna walczyć o siebie i zbierać się na odwagę do tego, żeby dowiedzieć się kim był i poznać tych ludzi, którzy znają go z tamtego życia... - wyjaśnił Mikołaj Roznerski w "Kulisach serialu M jak miłość".

Leśniczy w 1824 odcinku "M jak miłość" powie Jakubowi i Olkowi, gdzie mieszka Martyna

W 1824 odcinku "M jak miłość" Jakub i Olek najpierw dotrą do domu w pobliżu leśniczówki Martyny, ale nie zastaną tam nikogo. Na szczęście zaraz potem pojawi się leśniczy, którzy wskaże detektywowi właściwy kierunek poszukiwań Marcina.

- W leśniczówce mieszka lekarka, samotniczka... Może warto tam zajrzeć?

Jakub w 1824 odcinku "M jak miłość" wkroczy do domu Martyny? Marcin go nie wpuści!

Z pomocą leśniczego w 1824 odcinku "M jak miłość" Jakub i Olek zjawią się przed domem Martyny. Nie wejdą jednak do środka, bo Marcin, który cały czas będzie w środku zamknie drzwi i nie wpuści nieznajomych przybyszów. W tym czasie Martyna pojedzie do miasta i nie będzie miała pojęcia, że na trop Marcina wpadli już jego przyjaciel i brat. Od przyjaciółki Agaty (Lidia Pronobis) lekarka dowie się, że policja była w szpitalu i szukała zaginionego Marcina Chodakowskiego. To Agata rozpozna na zdjęciu "Janka", który niby miał być kuzynem Martyny.

W tej sytuacji spanikowana Martyna w 1824 odcinku "M jak miłość" zdecyduje się na ucieczkę z Marcinem z domu w Kampinosie. Będzie już jednak za późno, bo Marcin postanowi zmierzyć się z prawdę o sobie, z dawnym życiem, którego nie pamięta!