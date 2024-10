M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1822: Marcin przypomni sobie Jakuba? Dzięki sąsiadowi Martyny zobaczy zdjęcie Karskiego! - ZDJĘCIA

W 1822 odcinku "M jak miłość" Marcin (Mikołaj Roznerski) zobaczy zdjęcia Karskiego (Krzysztof Kwiatkowski), a to wszystko dzięki sąsiadowi Martyny (Magdalena Turczeniewicz)! Choć wydawać się będzie, że stan zdrowia Chodakowskiego nie poprawia się, los sprawi, że w 1822 odcinku "M jak miłość" zetknie się on z ważną częścią swojej przeszłości. Wszystko za sprawą sąsiada lekarki, który pokaże mu zdjęcie nieznanego mężczyzny. W 1822 odcinku "M jak miłość" Chodakowski zobaczy na fotografii swojego dobrego przyjaciela i wspólnika Jakuba Karskiego, choć niestety go nie rozpozna. To będzie kolejny krok w walce Marcina o odzyskanie wspomnień. Czy sąsiad ruszy pamięć Chodakowskiego? Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA z tego momentu!