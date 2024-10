M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1822: Wspólna kąpiel Marcina i Martyny w jeziorze. Chodakowski poczuje się przy niej wyjątkowo szczęśliwy - ZDJĘCIA

W 1822 odcinku "M jak miłość" Marcin (Mikołaj Roznerski) postanowi zrobić coś, co zaskoczy Martynę (Magdalena Turczeniewicz). Podczas wspólnego spaceru nad jeziorem Chodakowski zdecyduje się na spontaniczny krok i zaprosi ją do kąpieli. To, co na początku wyda się Martynie szalonym pomysłem, przerodzi się w niezwykle romantyczny moment. Woda będzie zimna, a otoczenie surowe, ale to nie powstrzyma ich od wspólnej zabawy. W 1822 odcinku "M jak miłość" Marcin odnajdzie w Martynie coś, czego dawno nie czuł - spokój, radość i prawdziwą beztroskę. W tej chwili zapomni o swoich problemach, a relacja między nimi stanie się jeszcze bliższa. Koniecznie zobacz naszą gorącą GALERIĘ ZDJĘĆ i poznaj szczegóły!