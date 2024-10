M jak miłość, odcinek 1826: Marcin wezwie bliskich do domu Martyny! Sam zawiadomi o tym, gdzie przebywa - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1821: Natalka odzyska pieniądze Barbary? Nie cofnie się przed niczym, by schwytać oszusta! - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1826 - wtorek, 5.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Tak odnajdzie się Marcin! Już w 1826 odcinku "M jak miłość" Martyna z Chodakowskim postanowią poinformować bliskich o miejscu przebywania zaginionego. O dziwo, detektyw nie obrazi się na Wysocką, nawet mimo pełnego oglądu sytuacji, do czego doprowadziła kobieta. Przypomnijmy, że Martyna jako pierwsza poznała tożsamość kochanka i zamiast od razu wszystko mu przedstawić, będzie wolała osobiście zbierać informacje o bliskich Marcina. Dojdzie nawet do wizyty lekarki w sklepie Kamy, a potem do śledzenia kobiety poza salonem.

Marcin z Martyną podejmą decyzję o skontaktowaniu się z Kamą

Już w 1826 odcinku "M jak miłość" Marcin z Martyną wspólnie ustalą, że czas zmierzyć się z przeszłością. Detektyw wcale nie odwróci się od kochanki w momencie, w którym zda sobie sprawę z tego, iż ta ukrywała przed nim fakty z jego życia. To właśnie Wysocka wyzna Marcinowi całą prawdę o Kamie, Izie (Adriana Kalska) czy dzieciach.

Martyna z Marcinem ustalą, że czas zadzwonić do Kamy. Wysocka w 1826 odcinku "M jak miłość" poinformuje prawdziwą ukochaną Chodakowskiego o tym, że mężczyzna przebywa u niej i cierpi na amnezję. Zawiadomiona przez lekarkę Kama od razu pojedzie do leśniczówki, oczywiście nie sama. Na miejscu zjawią się Olek (Maurycy Popiel) i Karski (Krzysztof Kwiatkowski). To detektyw jako pierwszy znajdzie przyjaciela.

Pierwsze spotkanie Marcina z bliskimi od czasów porwania

Trzeba pamiętać, że w odcinkach "M jak miłość" minie kilka miesięcy od momentu porwania do spotkania Kamy, Olka i Jakuba z Marcinem. Dotąd bliscy nie wiedzieli o amnezji Chodakowskiego, który magicznym sposobem nie odzyska wspomnień. Wręcz przeciwnie, potrzeba dużo czasu i spokoju dla mężczyzny, by mógł poukładać sobie w głowie wszystko, co się wydarzyło.