M jak miłość, odcinek 1820: Pierwsze spotkanie Dimy z Julią. Od razu zauroczy ojca Nadii - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1820 - wtorek, 15.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Wyjazd Dimy i Nadii z Grabiny w 1820 odcinku "M jak miłość" zbiegnie się w czasie z zaskakującą wizytą Julii Malickiej we wsi. Po ostatnich odwiedzinach w siedlisku Budzyńskich była kochanka Andrzeja postanowi wziąć sobie do serca radę dziewczynki. Kiedy razem z Magdą, Andrzejem i ich przybraną córką oraz Markiem Rotkiewiczem (Aleksandar Milicević) sadziła w ogrodzie siedliska drzewka, zapragnęła to samo zrobić u siebie w ogródku! Dlatego Julia przyjedzie do Grabiny po drzewka do leśniczego.

Julia wypatrzy Dimę i Nadię przy drodze w 1820 odcinku "M jak miłość"

Przeznaczenie połączy Julię z Dimą i Nadią w 1820 odcinku "M jak miłość", gdy będą łapali okazję, by rozpocząć wymarzone wakacje na Mazurach, podróżować autostopem. Nadejdzie lato, więc Ukrainiec przyjedzie do Polski i zapragnie spędzić jak najwięcej czasu z córką. Zabierze więc Nadię od Magdy i Andrzeja na kilka tygodni.

Ponieważ w 1820 odcinku "M jak miłość" Julia wypatrzy Nadię z ojcem na poboczu drogi, od razu się zatrzyma, żeby zaoferować im podwózkę. Na jej widok dziewczynka aż się rozpromieni. Zdążyła już polubić Julię podczas jej poprzedniej wizyty w Grabinie.

- Jak zgubiłam się wujkowi w szkółce leśnej, pani Julia mnie zabrała do domu... - wyjaśni Nadia. - Zgubiłaś się w lesie? A dlaczego ja o tym nic nie wiem? - Julia, miło mi... - Tata Nadii... Dima...

Dima oczarowany Julią w 1820 odcinku "M jak miłość"

Promienny uśmiech Julii w 1820 odcinku "M jak miłość" zrobi na Dimie wielkie wrażenie. Będzie wprost oczarowany piękną blondynką, która podbiła też serce jego córki.