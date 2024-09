M jak miłość, odcinek 1819: Argasiński zdradzi Iwonę trzy miesiące po ślubie? Matka Anety zacznie podejrzewać męża o najgorsze!

M jak miłość, odcinek 1815: Martyna ukryje Marcina przed przyjaciółką! Wmówi Agacie, że to jej kuzyn Janek. To ona badała go w szpitalu - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1819 - poniedziałek, 14.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1819 odcinku "M jak miłość" Argasiński ponownie pokaże swoją ciemną stronę. Mimo że wydawał się spokojniejszy i bardziej zrównoważony, po ślubie z Iwoną coś zacznie się zmieniać. Argasiński, który w przeszłości znany był z manipulacji i okrucieństwa wobec Patrycji, może teraz zacząć igrać z emocjami swojej nowej żony. Iwona, która była przekonana, że znalazła spokojną przystań na resztę życia, zacznie podejrzewać Jerzego o niewierność. Czyżby Jerzy znowu wykorzystywał swoją charyzmę i niebezpieczny urok, by igrać uczuciami innych kobiet?

Jak pamiętamy, Argasiński był jednym z najbardziej kontrowersyjnych bohaterów "M jak miłość". Jego burzliwe małżeństwo z Patrycją niemal doprowadziło kobietę na skraj szaleństwa. Jerzy faszerował ją psychotropami, kontrolował jej każdy ruch, a nawet wynajął zbirów, którzy mieli zlikwidować jej kochanka Łukasza (Jakub Józefowicz)! Teraz, po rozwodzie i poślubieniu Iwony, Jerzy może zacząć zdradzać objawy starego, toksycznego zachowania, co zaniepokoi jego nową żonę.

Argasiński zdradzi Iwonę? Matka Anety zacznie podejrzewać go o zdradę!

Iwona w 1819 odcinku "M jak miłość" zacznie coraz bardziej podejrzewać Jerzego o skok w bok. Jego dziwne wyjazdy, późne powroty do domu i ukrywanie telefonu wzbudzą jej niepokój. Matka Anety, która zawsze stawiała szczerość na pierwszym miejscu, będzie miała trudności z zaakceptowaniem faktu, że jej nowy mąż może być niewierny zaledwie trzy miesiące po ślubie! Widzowie zobaczą, jak Iwona zaczyna analizować każde słowo i gest Jerzego, próbując dowiedzieć się, czy w jego życiu pojawiła się inna kobieta.

Aneta, choć jeszcze nieświadoma sytuacji, również będzie zaniepokojona zmianą w zachowaniu matki. Czy Jerzy naprawdę zdradza Iwonę, a może to tylko lęki Iwony wynikające z jego przeszłości i znanej reputacji? W 1819 odcinku "M jak miłość" atmosfera w domu Argasińskich zacznie być coraz bardziej napięta, a Iwona będzie musiała zdecydować, czy skonfrontować męża, czy nadal czekać na nieuchwytne dowody.

Argasiński może nie być lojalny - Powtórka z Patrycji?

Argasiński w "M jak miłość" wielokrotnie pokazywał, że nie można mu ufać. W małżeństwie z Patrycją dopuszczał się najgorszych zdrad, intryg i manipulacji, co doprowadziło do katastrofy. Teraz, zaledwie trzy miesiące po ślubie z Iwoną, może powtórzyć te same błędy. Jerzy w 1819 odcinku "M jak miłość" zacznie unikać rozmów z żoną, stanie się tajemniczy, a jego wymówki dotyczące późnych powrotów zaczną być coraz mniej wiarygodne. Czy to oznacza, że Jerzy znowu będzie kogoś miał?