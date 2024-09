M jak miłość, odcinek 1815: Policja w domu Martyny! Marcin ukryje się przed mundurowym ze strachu, że przyszedł po niego - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1815 - poniedziałek, 30.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Zaginiony Marcin w 1815 odcinku "M jak miłość" wciąż będzie się ukrywał przed ludźmi w domu Martyny w Kampinosie, z każdym dniem coraz bardziej przerażony tym, że w dawnym życiu zrobił coś złego. Nie dość, że Marcin nie odzyska pamięci, to jeszcze wbije sobie do głowy, że skoro wracają do niego urywki wspomnień, że został przez kogoś brutalnie pobity, to na pewno ma coś na sumieniu.

Głupie gadanie Martyny w 1815 odcinku "M jak miłość" o tym, co Marcin ma na sumieniu!

Strach Marcina w 1815 odcinku "M jak miłość" spotęguje głupie gadanie Martyny, która wypomni nieznajomemu jego przeszłość. Lekarka nie będzie wiedziała kim jest obcy facet, który mieszka z nią od blisko dwóch miesięcy, ale zacznie drwić z tego przeskrobał, że teraz cierpi na amnezję, wywołaną przez blokadę psychiczną i wcale nie chce odzyskać pamięci.

- Ciekawe kim ty w ogóle jesteś... Co możesz mieć na sumieniu? - zapyta zaczepnie Marcina, który w 1815 odcinku "M jak miłość" będzie kompletnie zdezorientowany tym, co usłyszy od najbliższej mu kobiety, do której zacznie czuć coś więcej.

Policja w domu Martyny w 1815 odcinku "M jak miłość"! Nie znajdą tam Marcina?

Nic dziwnego, że w 1815 odcinku "M jak miłość" Marcin wpadnie w panikę, gdy do domu Martyny wkroczy policja! Ukryje się przed policjantem z miejscowej komendy, nie ujawni się ze strachu, że funkcjonariusz może go chcieć aresztować. Cierpiącemu na amnezję Marcinowi przez myśl nie przejdzie, że rodzina może go szukać, że jeśli zgłosi się na policję, to wreszcie pozna swoją tożsamość, dowie się, kim jest.

Po co w 1815 odcinku "M jak miłość" policjant przyjedzie do samotnej lekarki, która od blisko roku mieszka na odludziu? Mundurowy podrzuci Martynie ulotkę, że w pobliżu grasują wilki, że musi mieć się na baczności, bo grozi jej niebezpieczeństwo, jeśli będzie się sama błąkała po lesie. Policjant nie zauważy Marcina, ani żadnych śladów wskazujących na to, że w domu Martyny jest ktoś jeszcze.