M jak miłość, odcinek 1813: Tadeusz wymarzy sobie córeczkę! Tak Jagoda zareaguje na płeć dziecka - ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1813 - poniedziałek, 23.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1813 odcinku "M jak miłość" Tadeusz, podekscytowany perspektywą zbliżającego się ojcostwa, wyzna Jagodzie, że marzy o córeczce! Jego marzenie będzie zaskakujące dla Jagody, która myślała, że Tadeusz, jak wielu mężczyzn, bardziej pragnąłby syna. To wyznanie będzie dla niej czymś nieoczekiwanym, zwłaszcza że sama jeszcze nie oswoiła się z faktem, że zostanie mamą…

- Ja wolałbym córeczkę. Taka dziewczynka ładniutka jak mamusia. Wtedy tutaj byśmy zrobili taką kwietną łąkę i wtedy ona mogłaby zrywać kwiatki, pleść wianki. - Ty sam pleciesz jak potłuczony. - Co? - Jeszcze nawet nie oswoiłam się z myślą, że będą mamą. Nie wciągajcie mnie w to wariactwo!

Jagoda w 1813 odcinku "M jak miłość" nie będzie gotowa na takie rozmowy

Reakcja Jagody na wyznanie Tadeusza będzie pełna emocji, ale niekoniecznie pozytywnych. Kobieta wciąż nie pogodziła się z myślą o ciąży, więc rozmowy o płci dziecka i przyszłych planach będą dla niej przytłaczające. W 1813 odcinku "M jak miłość" Jagoda otwarcie powie, że jeszcze nie oswoiła się z myślą, że zostanie matką. Tadeusz, pełen marzeń i wizji przyszłości, będzie pragnął córki, natomiast Jagoda wciąż będzie potrzebować czasu, by przyzwyczaić się do myśli o ciąży i nowej roli w życiu. To zderzenie ich emocji może prowadzić do kolejnych napięć, ale jednocześnie otworzy przed nimi nowe możliwości do zacieśnienia relacji.

Jagoda w 1813 odcinku "M jak miłość" zaskoczona wyznaniem Tadeusza

Słowa Tadeusza wprawią Jagodę w osłupienie. W 1813 odcinku "M jak miłość" Jagoda otworzy szeroko oczy, słysząc, że Tadeusz marzy o córeczce. To zupełnie sprzeczne z jej wcześniejszym przekonaniem, że dla Tadeusza syn byłby spełnieniem marzeń. Ta szczera rozmowa otworzy przed nimi zupełnie nowy rozdział, w którym wspólnie zaczynają myśleć o przyszłości jako rodzice. Jednak Jagoda, mimo że rozmowa o dziecku będzie dla niej wzruszająca, nie do końca jeszcze oswoi się z myślą o nadchodzącej roli mamy.