M jak miłość, odcinek 1813: Jagoda i Tadeusz wybiorą imię dla dziecka? Wybuchnie wielka awantura! - ZDJĘCIA

W 1813 odcinku "M jak miłość" Tadeusz (Bartłomiej Nowosielski) postanowi, że nadszedł czas, aby razem z Jagodą (Katarzyna Kołeczek) porozmawiać o imieniu dla ich nienarodzonego dziecka. Choć przyszli rodzice jeszcze nie znają płci malucha, Tadeusz uzna, że to idealny moment, aby podjąć decyzję o imieniu. Jagoda w 1813 odcinku "M jak miłość" jednak nie będzie podzielać jego entuzjazmu. Wciąż nie oswojona z faktem, że jest w ciąży, nie będzie chciała nawet słyszeć o takiej rozmowie. To doprowadzi do wybuchu emocji, który zakończy się awanturą!