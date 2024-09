M jak miłość, odcinek 1810. Ogień Jagody wygaśnie? Przerażony Tadzik zwierzy się Bartkowi z małżeńskich sekretów

M jak miłość. Przyjaźń Kamy i Anety rozkwitnie. Ilona Janyst zdradziła, co myśli o Michalinie Sośnie prywatnie

W 1810 odcinku serialu „M jak miłość” po wakacjach stropiony Tadeusz (Bartłomiej Nowosielski) postanowi porozmawiać z Bartkiem (Arkadiusz Smoleński) na pewien szczególny temat. Najwyraźniej przejęty, będzie szukał męskiej porady, bo kobiety nie będzie śmiał zapytać. Żadnej nie opowie o swoich małżeńskich problemach. Kiedy w nocy zszedł do kuchni, zaskoczony zobaczył tam Jagodę, która najwyraźniej nie miała zamiaru buszować w lodówce, ale szukała samotności. Tyle że miała telefon w ręce. Do kogo Jagoda chciała dzwonić w nocy?! Kiedy go zobaczyła, była bardzo zawstydzona. Tadeusz połączy sobie w głowie ten nocny incydent z jeszcze czymś i zasięgnie rady Lisickiego.

Jagoda już znudzona Tadzikiem w 1810. odcinku „M jak miłość” po wakacjach?

- Słuchaj, Bartek, jak kobieta nagle przestaje mieć ochotę... to trochę jest dziwne, nie? - zapyta Bartka Kiemlicz. Lisicki będzie kompletnie zbity z tropu:

- O czym ty mówisz?

- No... o mnie i o Jagodzie! Od trzech tygodni kompletny szlaban! Ona w ogóle nie daje się dotknąć. A wcześniej to był ogień, nie kobieta! - palnie Tadzik prosto z mostu zdumionemu Bartkowi.

- Dobra, oszczędź mi szczegółów – Lisiecki w porę powstrzyma Kiemlicza przed jeszcze większą szczerością.

- Jest, niestety, tylko jedno logiczne wyjaśnienie... Dzisiaj w środku nocy przyłapałem ją w kuchni, jak chciała do kogoś zadzwonić. Strasznie speszyła się na mój widok.

Na te słowa Tadzika Lisicki parsknie śmiechem. Taka reakcja nie spotka się ze zrozumieniem. Kiemliczowi zrobi się przykro. Zapyta Bartka, czy bawi go ta rozmowa.

- No pewnie, bo to jedna wielka bzdura. Jagoda cię kocha – odpowie mu Lisicki mając nadzieję, że rozwiał wątpliwości przyjaciela (za: Swiatseriali.interia.pl)

Jagoda tylko będzie udawać szczęśliwą matkę w nowym sezonie „M jak miłość”?

Jagoda przestała myśleć o dziecku, bo przez długi czas z jej i Tadzika starań nic nie wyszło. Nie zwróci uwagi na to, że jej ciało zaczęło zachowywać się inaczej niż zwykle. Dzięki testowi ciążowemu Jagoda dowie się o ciąży. I wcale nie będzie z tego powodu szczęśliwa. Zrozumie, że chciała dziecka ze względu na męża, ale sama nie nadaje się na matkę. Kiemlicz będzie szalał ze szczęścia, a Jagoda będzie udawać – dla niego – że też jest szczęśliwa.

"M jak miłość" odcinek 1810 - wtorek, 10.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2