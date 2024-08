M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1809: Potworny wypadek Marcina w lesie po ucieczce przed mafią! Tak rozpocznie się największy koszmar Chodakowskiego - WIDEO, ZDJĘCIA

To, co w 1809 odcinku "M jak miłość" nowego sezonu przeżyje Marcin (Mikołaj Roznerski), chyba nie śniło się nikomu! Brutalnie pobity Chodakowski cudem wydostanie się z magazynu, gdzie uwięził go gangster Robert (Kamil Drężek). Ale ucieczka przed mafią przez las będzie miała tragiczny finał. Dojdzie do wypadku, bo Marcin wbiegnie pod koła nadjeżdżającego samochodu, za którego kierownicą będzie siedziała podejrzana kobieta o imieniu Martyna (Magdalena Turczeniewicz). Przed premierą 1809 odcinka "M jak miłość" w TVP mamy już wideo jak będzie wyglądał potworny wypadek Marcina.