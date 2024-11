M jak miłość. Martyna wygrywa z Kamą! To przez nią Marcina spotykają same tragedie, a naprawdę kocha tylko jedną z nich

Jak długo będzie trwał wątek Martyny i Marcina w "M jak miłość"?

Czegoś takiego w "M jak miłość" jeszcze nie było! Chociaż ciągnący się od początku tego sezonu wątek Marcin z Martyną, trochę udawanej amnezji Chodakowskiego, wielu widzom działa na nerwy, to ostatnio pojawili się i tacy, którzy są zdania, że utrata pamięci to dla Marcina szansa na nowe życie. Z kobietą, przy której nic mu nie grozi, nie spotkają go żadne nieszczęścia.

A najlepsze jest to, że mimo że fani "M jak miłość" mocno atakują scenarzystów, że właśnie w taki sposób pokierowali losami Marcina, to żyją tym, co się dzieje na ekranie. Oglądają, komentują posty z doniesieniami, co będzie dalej z Marcinem i jego kobietami, dzielą się na sympatyków i przeciwników dwóch bohaterek - Martyny i Kamy.

O to właśnie chodzi twórcom "M jak miłość"! Bo wątek, który nie wzbudza emocji, zażartych dyskusji, co powinno wydarzyć się dalej, z kim powinien być Marcin, którą z kobiet wybrać, nie ma racji bytu na dłuższą metę. To nie grozi Marcinowi, Martynie i Kamie, przed którymi jeszcze wiele szokujących zwrotów akcji.

Z kim będzie Marcin z "M jak miłość"? Wybierze Martynę czy przypomni sobie Kamę?

Co już wiadomo na pewno? Aż do 1833 odcinka "M jak miłość" Marcin nie zdoła porozmawiać z Martyną, która po konfrontacji z Kamą postanowiła usunąć się w cień, zniknąć z życia Chodakowskiego, by otoczony rodziną odzyskał pamięć. Ale Marcin o Martynie nie zapomni. Nawet wtedy, gdy Kama na siłę się do niego wprowadzi, zostawi "prawdziwą" dziewczynę i ruszy na poszukiwania tej, którą teraz kocha.

Marcin odnajdzie Martynę w 1833 odcinku "M jak miłość", ale ich spotkanie przebiegnie nie tak, jak by sobie tego życzył. Ukochana okłamie Marcina, że nie chce z nim być, wmówi mu, że najlepsze rozwiązanie to ostatecznie zakończyć związek, który nie ma żadnych szans. Wcześniej jednak Martyna zobaczy Marcina z Kamą, zaczai się na nich i dlatego podejmie decyzję, że to już koniec.

Jedno jest pewne, jeszcze długo w "M jak miłość" Marcin nie odzyska pamięci, nie przestanie kochać Martyny i nie przypomni sobie Kamy. Najpewniej do końca tego roku potrwają rozterki Marcina, który w obecności Kamy i rodziny będzie się nadal czuł obco. Nie dokona jednak ostatecznego wyboru, bo po utracie pamięci nie będzie do tego zdolny...

Martyna wygrywa z Kamą! Komentarze fanów "M jak miłość" krytyczne wobec Kamy

Nic dziwnego, że fani "M jak miłość" zasypują profile serialu na Facebooku i Instagramie komentarzami, z których wynika, że dzielą się na dwa obozy. Jedni są "TeamMartyna", inni "TeamKama". Ci drudzy ostatnio dodawali otuchy Kamie, żeby dalej walczyła o Marcina. Ale pierwsi zyskują na sile, tworzą coraz liczniejszą grupę zwolenników Martyny, którzy dostrzegają w niej idealną kobietę dla Marcina, taką, która zagwarantuje mu spokój, przy której nie dojdzie do żadnej tragedii. Mimo że trzymała go u siebie miesiącami, nie zgłosiła na policji jego odnalezienia, żeby mieć ukochanego dla siebie.

Oto garść komentarzy, jak widzowie "M jak miłość" oceniają Martynę i Kamę, którą chcieliby widzieć u boku Marcina na dłużej.

M jak miłość. Martyna znów zostanie sama! Pójdzie na odwyk i zerwie kontakt z Marcinem