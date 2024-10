Franka z M jak miłość reaguje na ciążę z Piotrkiem! Dominika Kachlik odpowiada widzom

Franka z "M jak miłość" komentuje sprawę ciąży z Piotrkiem

Jak informowaliśmy jako pierwsi, w kolejnych odcinkach "M jak miłość" wydarzy się wielki skandal. Pewnym są szokujące wydarzenia w Bukowinie, gdzie Franka, Kinga (Katarzyna Cichopek), Piotrek i Paweł pojadą na ślub stryja Gutowskiego (Piotr Majerczyk). Zabawa weselna wymknie się spod kontroli, niektórzy przesadzą z alkoholem, a rano przyjdzie spory kac moralny. To już pewne, że Franka z Piotrkiem przekroczą granicę, dopadną ich wielkie wyrzuty sumienia, a miny zrzedną każdemu.

Aktorka Dominika Kachlik podsyca emocje co do dalszych losów swojej bohaterki w "M jak miłość". Na swoim profilu na Instagramie dodała post z ważnym pytaniem. "Franka płacze w Bukowinie, dlaczego?" - rzuciła temat artystka.

Zabaluje za bardzo z Piotrem i będzie miała z nim dziecko 😂😂😂. Jak Kinga się o tym dowie to będzie rozwód 😂😂😂❤️ - czytamy jeden z komentarzy fanów, na co administratorzy oficjalnego profilu "M jak miłość" odpowiedzieli emotką zdziwienia, ale nie zaprzeczyli takiej teorii... "NO NIE MÓW ŻE CI SIĘ BRACHOLE POMYLIŁY XDD" - podobni są xd - odpowiada Kachlik. "Bo przespała się z Piotrem po pijaku myśląc ze to Paweł" - skąd ta pewność? - podpytuje aktorka. "No i bec ponoć z Piotrkiem w ciąży będzie 😮" - ciekawe - nie zaprzecza artystka. "Obraczka zdjeta" - coś jest na rzeczy - przytakuje serialowa Franka.

Dominika Kachlik nie zaprzecza zdradzie i ciąży z Piotrkiem

Warto zaznaczyć, że aktorka Dominika Kachlik nie potwierdza, ale także nie zaprzecza szokującym teoriom fanów. To pewne, że jej wyjazd do Bukowiny zmieni relację z Pawłem, o którym dowiedziała się, że jest bezpłodny. Jeśli w "M jak miłość" faktycznie doszłoby do zdrady Franki z Piotrkiem i zajścia w ciążę, teoretycznie istniałaby szansa, aby potem udawać, że to dziecko Pawła. To jednak wybiegające w przyszłość teorie, które dopiero niedługo rozjaśnią się na ekranie. Temat zdrady i ewentualnej ciąży Franki pozostanie otwarty.