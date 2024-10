M jak miłość, odcinek 1828: Franka zajdzie w ciążę z Piotrkiem? Fani już wiedzą jak się skończy ta noc Zduńskich na weselu! - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1828 - poniedziałek, 18.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1828 odcinku "M jak miłość" góralskie wesele Jędrzeja Gutowskiego i Haneczki jednak się odbędzie i to nawet mimo zdrady, której dopuści się góral tuż przed ślubem. I choć Franka i Paweł nie pochwalą jego zachowania, to jednak z pomocą Piotrka uda się udobruchać narzeczoną stryja i bracia Zduńscy wraz z żonami będą bawić się na ich weselu, w trakcie którego kompletnie puszczą im hamulce! A to dlatego, że w 1828 odcinku "M jak miłość" Franka i Piotrek tak się spiją i rzucą się w taki wir zabawy, że finalnie wylądują w nocy w swoich ramionach, co odkryją dopiero nad ranem, gdy cali skacowani, obolali i półprzytomni obudzą się po całonocnej imprezie. I dopiero wtedy dojdzie do nich to, co tak naprawdę się stało!

Franka zdradzi Pawła z Piotrkiem w 1828 odcinku "M jak miłość" i będzie miała z nim dziecko?

Fani nie mają żadnych wątpliwości, że w 1828 odcinku "M jak miłość" dojdzie do zdrady u Zduńskich, a Franka zajdzie w ciążę z Piotrkiem. Pod jednym z postów na naszej stronie na Facebooku Super Express Seriale rozgorzała się na ten temat gorąca dyskusja, gdyż widzowie są pewni, że w tym przypadku sprawdzi się właśnie taki scenariusz. A zwłaszcza przy stwierdzonej bezpłodności u Pawła, o której Zduński w w 1828 odcinku "M jak miłość" wciąż nie będzie miał pojęcia, gdyż przecież jego żona go o tym nie poinformuje! I przez to będzie mógł nawet myśleć, to będzie jego dziecko!

- Jeszcze się okaże ze w ciąży z nim będzie;

- A Paweł bezpłodny to akurat pasuje ,dziecko i tak będzie podobne do tatusia😀;

- Jeżeli się tak okaże, a Franka nie wypapla, to Paweł, który nie wie, że jest bezpłodny to uzna, że to jego dziecko!;

- Możliwe kurcze, Paweł nie może mieć dzieci, to Piotruś jej pomoże, wszystko będzie w rodzinie 😄😁;

- No i będzie dziecko 👏👏👏;

- Co w rodzinie to nie zginie 🤣🤣🤣;

- Paweł nie może mieć dzieci, ale ona prześpi się z Piotrkiem i będzie w ciąży;

- Piotr zostanie tatusiem, a Pawełek pomyśli, że to jego;

- Pawełek kochał się w Kindze to i Piotrusiowi coś się należy 😉 z Franką 😉🤣🤣.

Zaskakujący finał nocy Zduńskich na weselu w 1828 odcinku "M jak miłość"!

Tym bardziej, że w 1828 odcinku "M jak miłość" zacznie to także dochodzić do samych zainteresowanych, którzy w "Kulisach M jak miłość" jeszcze bardziej podsycili emocje co do zdrady Franki z Piotrkiem i możliwej ciąży góralki!

- Finał tej góralskiej zabawy może być zaskakujący. Czy Kinga dobrze zrobiła, przyjeżdżając tutaj? - zastawiała się Katarzyna Cichopek w "Kulisach M jak miłość".

- Niedaleko pada jabłko od jabłoni, więc chłopcy w tej rodzinie no cóż lubią piękne kobiety - dodała Elżbieta Firek w "Kulisach M jak miłość".

- Na tym góralskim weselu zadzieje się coś, o czym Piotrek będzie pamiętał długo - spuentował Marcin Mroczek w "Kulisach M jak miłość"!