M jak miłość, odcinek 1827: Zdrada u Zduńskich! Wyrzuci go z domu i odwoła ślub – ZDJĘCIA

W 1827 odcinku „M jak miłość” u Zduńskich niespodziewanie zjawi się Jędrzej Gutowski (Piotr Majerczyk) i to tuż przed swoim ślubem z Haneczką (Elżbieta Firek), który finalnie nie dojdzie do skutku! Wszystko przez to, że stryj Franki (Dominika Kachlik) dopuści się zdrady, przez co narzeczona nie tylko odwoła zaręczyny, ale także wyrzuci go z domu! W 1827 odcinku „M jak miłość” góral znajdzie się na lodzie, ale niestety na własne życzenie. Dlatego ani Franka ani Paweł (Rafał Mroczek) nie będą go żałować! Tym bardziej, że i przed nimi spróbuje ukryć prawdę! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!