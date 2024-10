Miłość i nadzieja. Tak Bülent przyzna się, że Zeynep jest jego córką! Streszczenie odcinka 55 Ask ve umut (17.10.2024)

Wichrowe wzgórze. Kto chciał podpalić farmę?

Na farmie Halila dojdzie do wyjątkowo niebezpiecznej sytuacji. Chory psychicznie Bulent obleje benzyną tunele z uprawami z zamiarem ich podpalenia! Na gorącym uczynku przyłapie go Zeynep. Kiedy mężczyzna ją zobaczy, wyciągnie z kieszeni zapalniczkę! Wystarczy tylko iskra, by puścić z dymem posiadłość!

Pomimo, że Zeynep będzie próbowała go powstrzymać, nie cofnie się przed niczym! Na szczęście, dziewczynie uda się wyrwać z jego rąk zapalniczkę. Na jej nieszczęście, w tym momencie nadjedzie Halil! Tłumaczenia dziewczyny nic nie dadzą.

Mówię prawdę! Zabrałam mu zapalniczkę, aby go powstrzymać

- powie, ale mężczyzna nie będzie chciał jej słuchać.

Zeynep zostanie uwięziona!

Jakie konsekwencje czekają Zeynep po tym, jak Halil nakryje ją z zapalniczką? Dowodem na jej niewinność są SMS-y, które będzie chciała pokazać właścicielowi farmy. Niestety, niefortunnie jej telefon wypadnie z jej kieszeni, a ona nie będzie miała nic na swoją obronę!

Wściekły Halil zamknie ją w oddalonm od farmy domku letniskowym i oświadczy, że zostanie tam tak długo, aż nie przyzna się do winy!

Nie marnuj oddechu. Wyjdziesz stąd tylko wtedy, gdy przyznasz się do tego, co zrobiłaś. Innej możliwości nie ma

- powie stanowczo.

W tym czasie Songul oznajmi Tuley, że jej córka, działając w zmowie z Bullentem, próbowała spalić farmę. Matka i siostry staną w obronie Zeynep.

Wściekła Songul powie Tulay, że od teraz będzie jej osobistą służącą.

Wichrowe wzgórze - o czym jest serial?

"Rüzgârlı Tepe" to poruszająca historia pełna emocji, w której główne role grają Gökberk Yıldırım i Cemre Arda. Zeynep wywodzi się z najzamożniejszej rodziny w miasteczku, wiedzie pozornie idealne życie. Halil, który jako dziecko stracił rodziców i dorastał pod opieką ciotki, żywi głęboki gniew wobec rodziny Zeynep i pragnie zemsty. Ich ścieżki niespodziewanie się przecinają, a między nimi rodzi się uczucie...

Obsada serialu "Wichrowe wzgórze"

Gökberk Yıldırım - Halil

Cemre Arda - Zeynep

Zeynep Serpil Bozkurt - Tülay

Hilal Kuvvet- Canan

Sena Pehlivan - Selma Aslanlı

İlayda Sumak - Merve Aslanlı

Serdar Yusuf - Eren

Tarik Tiryakioğlu - Feyyaz

Adem Bal - Cemil

Selma Kutlug - Zümrüt