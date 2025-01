Wichrowe wzgórze. Zeynep nie rozumie, co kieruje Halilem

Spis treści

Wichrowe wzgórze. Zeynep myśli nad zachowaniem Halila

Zeynep, która poznała decyzję Halila, będzie kłębkiem nerwów. Mężczyzna dał jej rodzinie miesiąc na opuszczenie farmy i odnosi do niej w chłodny sposób. Dziewczyna nie potrafi zrozumieć, jak ktoś, kto dopiero co naraził się, by ratować jej życie, może tak bardzo się zmienić.

Tymczasem Halil znów pokaże jej swoją dobrą stronę. Kiedy Zeynep zrani się w rękę, Halil z czułością zajmie się jej opatrzeniem.

Czemu tak bardzo się zmieniasz? Z jednej strony pomagasz mi wstać, ale z drugiej, sam rzucasz kamienie pod moje nogi. Dlaczego traktujesz nas w ten sposób?

- zapyta, ale nie uzyska odpowiedzi.

Po skończeniu opatrywania jej rany, Halil przypomni jej, że za miesiąc jej rodziny nie ma być na jego farmie.

Rozżalona dziewczyna powie o wszystkim Selmie. Jej siostra także będzie jednocześnie zaskoczona jak i przerażona. Najbardziej będzie ich martwić stan zdrowia babci. Jak Zumrut poradzi sobie z tym, że nie będzie już mieszkać w swoim ukochanym domu?

Kiedy 106 odcinek serialu Wichrowe wzgórze?

Odcinek 106 serialu Wichrowe wzgórze zostanie wyemitowany we wtorek, 11 lutego o godzinie 14:00 w TVP1.

O czym jest telenowela Wichrowe wzgórze?

"Rüzgârlı Tepe" to poruszająca historia pełna emocji, w której główne role grają Gökberk Yıldırım i Cemre Arda. Zeynep wywodzi się z najzamożniejszej rodziny w miasteczku, wiedzie pozornie idealne życie. Halil, który jako dziecko stracił rodziców i dorastał pod opieką ciotki, żywi głęboki gniew wobec rodziny Zeynep i pragnie zemsty. Ich ścieżki niespodziewanie się przecinają, a między nimi rodzi się uczucie...

Obsada serialu "Wichrowe wzgórze":

Gökberk Yıldırım - Halil

Cemre Arda - Zeynep

Zeynep Serpil Bozkurt - Tülay

Hilal Kuvvet- Canan

Sena Pehlivan - Selma Aslanlı

İlayda Sumak - Merve Aslanlı

Serdar Yusuf - Eren

Tarik Tiryakioğlu - Feyyaz

Adem Bal - Cemil

Selma Kutlug - Zümrüt