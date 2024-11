Wichrowe wzgórze. Halil porwie Zeynep do tańca! Orhan bardzo się zdziwi!

Miłość i nadzieja. Suat uwięzi Elif. Dojdzie do szarpaniny i wtedy padnie strzał! Streszczenie odcinka 83 Ask ve umut (29.11.2024)

Wichrowe wzgórze. Ognisty taniec Zeynep i Halila na bankiecie

Zeynep, która zgodziła się pójść z Orhanem na bankiet biznesowy, nie czuje się tam komfortowo. Jednym z gości jest także Halil, który nie spuszcza z nic oka. Kiedy para zrobi sobie wspólne zdjęcie, właściciel farmy będzie dosłownie kipiał z zazdrości!

Podczas imprezy Orhan zostanie zaproszony na scenę, gdzie zostanie mu wręczona nagroda za wkład w rozwój miasta. Podczas swojej przemowy mocno podkreśli fakt, że został wychowany przez Omara Aslani. Zapewni gości, że rezygnuje z wyjazdu za granicę, by jeszcze bardziej pomagać mieszkańcom miasta.

Jego słowa wywołają wściekłość u Halila, który będzie musiał ochłonąć na zewnątrz. On jednak także otrzyma nagrodę i zostanie poproszony o przemowę.

Planujemy rozszerzyć naszą działalność, aby w mieście nie było osób bezrobotnych. To moja obietnica. Raz jeszcze bardzo dziękuję

- powie, wywołując entuzjazm wśród zgromadzonych.

Wreszcie na scenę wejdzie także poproszona o to Zeynep, która wraz z Halilem stanie do wspólnego zdjęcia.

Emocje sięgną zenitu, kiedy ze sceny padnie prośba o taniec otwarcia. Kiedy Orhan będzie szedł do Zeynep, by ją poprosić do tańca, uprzedzi do Halil! Ogniste pląsy na parkiecie spotkają się z wielką aprobatą wszystkich zgromadzonych!

Kiedy 55 odcinek serialu Wichrowe wzgórze?

Odcinek 55 serialu Wichrowe wzgórze zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 listopada o godzinie 14:00 w TVP1.

O czym jest telenowela Wichrowe wzgórze?

"Rüzgârlı Tepe" to poruszająca historia pełna emocji, w której główne role grają Gökberk Yıldırım i Cemre Arda. Zeynep wywodzi się z najzamożniejszej rodziny w miasteczku, wiedzie pozornie idealne życie. Halil, który jako dziecko stracił rodziców i dorastał pod opieką ciotki, żywi głęboki gniew wobec rodziny Zeynep i pragnie zemsty. Ich ścieżki niespodziewanie się przecinają, a między nimi rodzi się uczucie...

Obsada serialu "Wichrowe wzgórze":

Gökberk Yıldırım - Halil

Cemre Arda - Zeynep

Zeynep Serpil Bozkurt - Tülay

Hilal Kuvvet- Canan

Sena Pehlivan - Selma Aslanlı

İlayda Sumak - Merve Aslanlı

Serdar Yusuf - Eren

Tarik Tiryakioğlu - Feyyaz

Adem Bal - Cemil

Selma Kutlug - Zümrüt