Wichrowe wzgórze. Finał poszukiwań babci. Zeynep i Halil zdążą na czas?

Spis treści

Wichrowe wzgórz. Finał poszukiwań Zumrut

Pomimo sprzeciwu Zeynep, Halil przyłączy się do poszukiwań babci. Żadne z nich nie wie, że za jej zaginięciem stoi Songul, której celem jest zaprowadzenie staruszki do jeziora i wepchnięcie jej do wody.

Ciotka Halila nadal będzie prowadzić staruszkę przez las, ale ta nie ma siły na dalszą wędrówkę. W pewnym momencie pomiędzy kobietami dojdzie do szarpaniny.

Pomocy! Ta kobieta mnie porwała!

- wykrzyczy babcia, najgłośniej jak potrafi. Następnie ugryzie swoją towarzyszkę w rękę i rzuci się do ucieczki. Po kilku krokach wpadnie jednak w kałużę.

Czy Halil i Zeynep uratują babcię?

Głośne krzyki Zumrut usłyszą Zeynep i Halil. Babcia przypomni sobie, że w przeszłości Songul próbowała zabić jej syna i mocno się przerazi.

Na szczęście usłyszy krzyki ukochanej wnuczki. Będzie wiedziała, że pomoc jest już blisko. Czy jednak, zanim nadejdzie, oprawczyni nie zrobi jej krzywdy?

Kiedy Halil i Zeynep dotrą nad jezioro, zobaczą Zumrut leżącą nieprzytomną na ziemi. Dziewczyna będzie się obawiała, że stało się najgorsze, ale Halil wyczuje u nestorki puls.

Pani Zumrut żyje

- powie, a w tym czasie babcia odzyska przytomność. Niestety, nie będzie pamiętała, jak się tam znalazła.

A co z Songul? Ciotka zdoła ukryć się za pagórkiem, zanim Zeynep i Halil przybędą do babci. Żmija jak gdyby nigdy nic wróci na farmę, ale Canan zobaczy jej ubłocone buty i płaszcz. Zacznie się zastanawiać, co się wydarzyło.

Kiedy 41. odcinek Rüzgarli Tepe?

Odcinek 41 serialu Wichrowe wzgórze zostanie wyemitowany w poniedziałek, 4 listopada o godzinie 14:00 w TVP1.

O czym jest serial Wichrowe wzgórze?

"Rüzgârlı Tepe" to poruszająca historia pełna emocji, w której główne role grają Gökberk Yıldırım i Cemre Arda. Zeynep wywodzi się z najzamożniejszej rodziny w miasteczku, wiedzie pozornie idealne życie. Halil, który jako dziecko stracił rodziców i dorastał pod opieką ciotki, żywi głęboki gniew wobec rodziny Zeynep i pragnie zemsty. Ich ścieżki niespodziewanie się przecinają, a między nimi rodzi się uczucie...

Obsada serialu "Wichrowe wzgórze":

Gökberk Yıldırım - Halil

Cemre Arda - Zeynep

Zeynep Serpil Bozkurt - Tülay

Hilal Kuvvet- Canan

Sena Pehlivan - Selma Aslanlı

İlayda Sumak - Merve Aslanlı

Serdar Yusuf - Eren

Tarik Tiryakioğlu - Feyyaz

Adem Bal - Cemil

Selma Kutlug - Zümrüt