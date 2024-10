Wichrowe wzgórze. Songul chce się pozbyć Zumrut. Planuje coś strasznego!

Dziedzictwo. Taki na co dzień jest kamerdyner Cenger z obsady Emanet. Co prywatnie łączy aktora Ömera Gecü z Halilem İbrahimem Ceyhanem?

Gra z Cieniem, odcinek 8: Helena i Witold mieli romans w czasie wojny! To on jest ojcem Pawełka?

Spis treści

Wichrowe wzgórze. Songul chce zabić babcię Zumrut!

Babcia Zumrut jest dla Zeynep najważniejszą osobą na świecie. Niestety, od kiedy nestorka rozpoznała Songul, ta chce się jej pozbyć. Okazja ku temu nadarzy się, kiedy Zeynep będzie pracowała poza farmą na zlecenie Halila. W tym czasie Songul Tulay i Merve na zakupy, a sama pójdzie do babci. Powie jej, że zaprowadzi ją do wnuczki i wyprowadzi z farmy!

Kiedy Zeynep dowie się, że babcia zaginęła, wpadnie w panikę. Będzie sobie zdawać sprawę, że Zumrut bez opieki jest bezbronna i może jej się przytrafić coś złego. Halil pospiesznie przywiezie pracownicę na farmę i razem z nią rozpocznie poszukiwania staruszki. Kiedy razem będą przeszukiwać pobliski las, dziewczyna zacznie robić mężczyźnie wyrzuty.

Przyszedłeś tutaj tylko dlatego, że wiesz, że to twoja wina. Czy w przeciwnym razie moja babcia w ogóle by cię obchodziła? Kiedy ktoś jest winny, zachowuje się dokładnie tak, jak ty teraz, milczy

- powie wzburzona.

Tymczasem Songul nadal będzie prowadziła Zumrut przez las, wmawiając jej, że niedługo dotrą do Zeynep. Tymczasem ma w planach doprowadzić ją aż do jeziora, a następnie wepchnąć do wody! Czy Zeynep i Halil zdążą na czas, żeby ją uratować?

Polecamy: Gökberk Yıldırım - przystojny Halil z Rüzgârlı Tepe. Aktor ma szansę stać się ulubieńcem fanek?

Kiedy 40. odcinek Rüzgarli Tepe?

Odcinek 40 serialu Wichrowe wzgórze zostanie wyemitowany w czwartek, 31. października o godzinie 14:00 w TVP1.

Polecamy: Wichrowe wzgórze: finał. Dwa śluby i piorunujący zwrot akcji!

O czym jest serial Wichrowe wzgórze?

"Rüzgârlı Tepe" to poruszająca historia pełna emocji, w której główne role grają Gökberk Yıldırım i Cemre Arda. Zeynep wywodzi się z najzamożniejszej rodziny w miasteczku, wiedzie pozornie idealne życie. Halil, który jako dziecko stracił rodziców i dorastał pod opieką ciotki, żywi głęboki gniew wobec rodziny Zeynep i pragnie zemsty. Ich ścieżki niespodziewanie się przecinają, a między nimi rodzi się uczucie...

Obsada serialu "Wichrowe wzgórze":