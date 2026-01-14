Miłość i nadzieja, odcinek 374: Melis zaszantażuje Cihana! Zażąda od niego dziecka! – ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 374 - czwartek, 15.01.2026, godz. 17.20 w TVP

W 373. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Ege omal nie zabije Sedy. Rodzinie – a nawet Zeynep - nie uda się wyperswadować mu, by odłożył broń. Dopiero Bulent mu ją odbierze. Przed wejściem do radiowozu aresztowana Seda rzuci zagadkowo w stronę Egego, by strzegł się tych, którzy są blisko niego. Będzie miała na myśli Cihana, wściekła na brata za to, że – według niej – zakochując się w Zeynep poświęcił jej zbyt mało uwagi.

Melis odkryje, że Cihan jest bratem Sedy w 374. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 374. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Melis znajdzie w rzeczach aresztowanej Sedy jej pamiętnik, a w nim jej zdjęcie z Cihanem. Na odwrocie napis: „Bardzo cię kocham, bracie.” Zaszokowana odkryciem zrobi zdjęcie fotografii i wyśle je Cihanowi. Zadzwoni do niego:

– Widziałeś to?

– Gdzie znalazłaś to zdjęcie? – zapyta Cihan ostro.

– Wypadło z pamiętnika twojej siostry. Przyjdź tu natychmiast. Musimy porozmawiać.

Melis zaszantażuje Cihana - odcinek 374 „Miłości i nadziei”

W 374. odcinku serialu „Miłość i nadzieja” Cihan przyjedzie do Melis, zaalarmowany jej telefonem.

– Ponieważ twoja siostra siedzi w więzieniu, to ja musiałam otworzyć ci drzwi. Chciałabym zaproponować ci coś do picia, ale… cóż, służąca też jest w więzieniu. Co za zbieg okoliczności, prawda? Nasza służąca jest twoją siostrą. Niesłychane.

– Nie działaj mi na nerwy, Melis – odpowie zimno Cihan.

– Pamiętasz, co ci niedawno mówiłam? Że pomogę ci zdobyć Zeynep? A ty spojrzałeś na mnie, jakbyś chciał mi splunąć w twarz.

– Nadal tak patrzę.

– W takim razie radzę ci szybko skorygować to spojrzenie.

– Dlaczego niby?

– Ponieważ jesteś bratem zabójczyni Melodi, a ja o tym wiem. Od początku wiedziałeś, co się dzieje w tym domu. To dlatego wkroczyłeś do życia Zeynep? Żeby chronić swoją siostrę? A może miałeś jeszcze inne plany?

– Do rzeczy, Melis. Po prostu przejdź do sedna.

– Chcę od ciebie dziecka.

– O czym ty, do diabła, mówisz? Jakie dziecko?!

– Zanim Seda została aresztowana, obiecała, że znajdzie dla mnie dziecko. Teraz ty się tym zajmiesz.

– Nie wciągaj mnie w swoje chore gry. Wiem, że straciłaś ciążę. I wiem, że ojcem był Gokhan.

– Więc idź i powiedz to Egemu. Oboje poniesiemy konsekwencje.

– Jakie konsekwencje?

– Ege rozwiedzie się ze mną. A potem odbierze ci Zeynep.

– Nikt mi nie odbierze Zeynep. Jest moją narzeczoną.

– Możesz w to wierzyć. Ale widzisz… mimo wszystkiego, co zrobiłam, nie udało mi się usunąć miłości z ich serc. Przy pierwszej okazji wrócą do siebie. Jeśli chcesz temu zapobiec, musisz ze mną współpracować.

– Czego konkretnie chcesz?

– Dokończysz plan twojej siostry. Załatwisz mi dziecko.

– Więc chcesz zatrzymać Egego dzieckiem innej kobiety. Genialne. Ale wiesz, że to w końcu wyjdzie na jaw.

Melis tylko się uśmiechnie.