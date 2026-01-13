Miłość i nadzieja, odcinek 373: Aresztowana Seda nie będzie milczeć. Wokół Cihana zacznie się zaciskać pętla – ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 373 - środa, 14.01.2026, godz. 17.20 w TVP

W „Miłości i nadziei" Cihan stara się za wszelką cenę uratować Sedę. To dlatego na krótko uśpił Zeynep i wyruszył do domu Feraye i Bulenta. Musi się spieszyć, bo Ege stanął już naprzeciw jego siostry z nabitym pistoletem.

Zeynep wmiesza się w zemstę Egego w 373. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

Swój pierwszy strzał Ege odda ostrzegawczo w powietrze w 373. odcinku serialu „Miłość i nadzieja". Belkis zacznie go błagać, by nie strzelał i nie niszczył życia sobie, Melis i ich dziecku. Bulent będzie prosił, by zostawił sprawy policji. Ale Ege będzie głuchy na prośby:

– Zabrałaś mi siostrę. Ty ją zabiłaś – powie stojącej przed nim Sedzie.

– To był wypadek… przysięgam… nie chciałam… Każdego dnia żałowałam… nienawidziłam siebie… Proszę… nie zabijaj mnie… - zacznie płakać Seda.

– Moja siostra miała całe życie przed sobą. Nie zdążyła nawet się zakochać. Była dobra. Nikomu nic nie zrobiła. A ty ją zabiłaś. I uciekłaś. Nawet się nie obejrzałaś. Jesteś morderczynią. I teraz… zapłacisz za to!

Nagle na drodze pojawi się Zeynep i zasłoni Sedę.

– Ege, nie rób tego! – krzyknie.

– Zeynep, odsuń się. Proszę cię – poprosi mąż Melis.

– Nie odsunę się! Co się stanie, jeśli ją zastrzelisz? Ona umrze, a ty… ty skończysz w więzieniu! Czy naprawdę chcesz złamać życie sobie i swojej mamie?! Jeśli choć trochę mnie kochasz… błagam, rzuć broń.

– Zeynep… zależy mi na tobie bardziej niż na kimkolwiek innym. Ale tego nie mogę odpuścić. Przesuń się.

– Nie przesunę się!

Seda zostawi Egego ze swoim zagadkowym wyznaniem - odcinek 373 „Miłości i nadziei”

W 373. odcinku serialu „Miłość i nadzieja” Cihan również zjawi się, kiedy Ege będzie chciał zastrzelić jego siostrę. Zaparkuje samochód przy drodze. Bulent zaryzykuje i rzuci się na Egego, by wyrwać mu pistolet. Padnie kolejny strzał, ale żaden z nich nie ucierpi. Belkis dopadnie Sedę i zacznie ją tłuc:

– Jak mogłaś?! Jak mogłaś zabrać mi Melodi?! Powiedz! Jak mogłaś ją zabić?! Zabiję cię, ty potworze!

Sedę uratuje przyjazd wezwanego przez Bulenta radiowozu. Policjanci ją aresztują. Ale przed wejściem do samochodu krzyknie do Egego:

– Nie jestem twoim jedynym wrogiem! Uważaj na tych, którzy są blisko.

– Co to znaczy? – zacznie się domagać wytłumaczenia Ege.

– W tej grze nic nie jest takie, jak się wydaje – powie na koniec zagadkowo Seda, mając na myśli Cihana i rozgrywkę, jaką podjął z rodziną Bulenta, by ją ochronić. To, jak wszedł do niej jako narzeczony Zeynep.