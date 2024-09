Miłość i nadzieja. Handan zrobi badania i wszystko stanie się jasne! Co z ciążą? Streszczenie odcinka 37 Ask ve umut (23.09.2024)

Spis treści

Miłość i nadzieja. Pocałunek Elif i Kuzaya w windzie!

Kuzey, który jest w związku z Handan, staje się coraz bardziej zazdrosny o Elif! Odkąd dziewczyna otwarcie przyznała się, że go kocha, biznesmen tłumi w sobie uczucia.

Chwila sam na sam nie pozwoli mu jednak zachować zdrowego rozsądku! Kuzey i Elif najpierw pokłócą się w zablokowanej windzie, a następnie zaczną się namiętnie całować!

Najpierw Kuzay zacznie wypominać Elif innych mężczyzn. Zniesmaczona dziewczyna nie pozwoli mu się jednak obrażać i stanowczo zareaguje.

Nie znasz mnie. Nigdy tak naprawdę nie spojrzałeś mi w oczy. Gdybyś naprawdę w nie spojrzał, widziałbyś powód, dlaczego jest w nic ogień

- powie dziewczyna i będzie próbowała się odsunąć. W tej chwili Kuzaya poniosą emocje! Mocno przyciągnie ją do siebie i namiętnie pocałuje! Elif także nie będzie potrafiła się mu oprzeć.

Romantyczną chwilę przerwie odblokowanie windy, w której byli zatrzaśnięci.

Czytaj także: Kuzey skradł serca fanek już od pierwszych odcinków! Turecki aktor Hakan Dinçkol prywatnie. Co o nim wiemy?

Yildiz spotka się z synkiem!

Yildiz wreszcie spotka się z ukochanym synkiem! Kobieta rzuci się chłopcu w ramiona, ale nie wie jeszcze, że Kurszat szykuje okrutny podstęp.

Ege odkrywa, kogo darzy uczuciem Arda. Tymczasem Naciye przechwytuje pendrive'a z kompromitującym nagraniem.

Czytaj także: To ona wciela się w rolę Elif. Aktorka Cemre Kurum zachwyca na prywatnych zdjęciach!

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja":

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.