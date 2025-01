Miłość i nadzieja. Desperackie zagranie Handan! Co zrobi, żeby zmusić Kuzeya do ślubu?

Miłość i nadzieja. Oto, co zrobi Mürvet po wyjściu z więzienia! Powie "NIE" związkowi Elif i Kuzeya. Streszczenie odcinka 128 Ask ve umut (10.02.2025)

Miłość i nadzieja. Handan grozi pogrzebem, jeśli Kuzey nie stawi się na ślubie!

Oj, będzie się działo w lutowych odcinkach serialu "Miłość i nadzieja". Kuzey dowie się całej prawdy o Handan i porzuci ją na chwilę przed ślubem. Gdy wyjdzie na jaw, że Handan przez cały czas udawała, że nie może chodzić, aby zdobyć współczucie i wymusić na prawniku małżeństwo, uroczystość stanie pod znakiem zapytania.

Co ciekawe, mimo że kłamstwo wyjdzie na jaw, Handan nie odwoła ślubu i postawi wszystkim ultimatum. Brunetka zagrozi, że jeśli Kuzey nie pojawi się na ceremonii, uroczystość przerodzi się w pogrzeb.

Oby twój syn pojawił się dziś w tym domu, bo ja mam wesele! Inaczej odbędzie się pogrzeb! - powie w rozmowie z Naciye.

Miłość i nadzieja odcinek 132. Przeczytaj streszczenie odcinka

Pojawiają się złe wieści na temat Kubilaya. Melis stawia Zeynep ultimatum. Firdevs i Handan udaje się dotrzeć do domu, w którym jest uwięziony Suat. Mürvet opuszcza w końcu areszt. Sprzeciwia się związkowi Elif i Kuzeya.

Kiedy oglądać 132. odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 132. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" w piątek, 14 lutego o godz. 17:20 na antenie TVP2.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.