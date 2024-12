Miłość i nadzieja. Czy Kuzey i Handan wezmą ślub? Oto, co wydarzy się po Nowym Roku!

Miłość i nadzieja. Tak Kuzey i Handan będą przygotowywać się do ślubu! Staną na ślubnym kobiercu? Streszczenie odcinka 106 Ask ve umut (09.01.2025)

Spis treści

Czy Kuzey i Handan wezmą ślub? Wielka tajemnica wyjdzie na jaw!

W styczniowych odcinkach tureckiego serialu "Miłość i nadzieja" dowiemy się, czy Kuzey i Handan staną na ślubnym kobiercu. Stawka tej uroczystości jest wysoka, bo Handan udaje sparaliżowaną, aby zatrzymać Kuzeya przy sobie. To jej się na razie udało, bo prawnik jest gotowy poświęcić wszystko dla przykutej do wózka inwalidzkiego narzeczonej.

Wkrótce Yildiz pozna jednak prawdę i nie odpuści. Ciotka Elif postawi sobie za punkt honoru, aby obnażyć kłamstwo Handan zanim dojdzie do ślubu. W jednym z odcinków zacznie sugerować przy wszystkich, że Handan nie będzie mogła zatańczyć na swoim weselu. "A może będziesz mogła?" - zapyta śmiało, czym wzbudzi gniew Suata i Firdevs.

Zobacz: Miłość i nadzieja. Czy Ege ożeni się z Melis? Chłopak dokona tragicznego wyboru!

Awanturę w domu Handan przerwie jednak telefon do Elif. Dziewczyna dowie się, że jej matka miała wypadek w więzieniu i Kuzey zabierze ją do szpitala. Ujawnienie prawdy o kłamstwie Handan znowu przesunie się w czasie. Później brunetka razem ze swoją matką włamią się do domu Yildiz i Elif w poszukiwaniu kopii nagrania, na którym widać chodzącą o własnych siłach Handan. Przeszkodzi im jednak Kuzey.

W końcu w sprawę odkrycia prawdy zaangażuje się Naciye, która obleje przyszłą synową herbatą licząc na to, że ta poruszy nogami lub po prostu wstanie z wózka – Handan zaciśnie jednak zęby i ani drgnie!

Kuzey, Handan chodzi i płata nam figle. Widzę, co się dzieje, cierpisz bez Elif i nie mogę tego znieść. Zrobiłam to dla twojego dobra – zacznie tłumaczyć się matka Kuzeya.

Polecamy: Tak Kuzey i Handan będą przygotowywać się do ślubu! Staną na ślubnym kobiercu?

Tak Kuzey dowie się, że Handan jest zdrowa

Prawnik zacznie w końcu coś sam podejrzewać i postanowi bliżej przyjrzeć się tej sprawie. Najpierw pójdzie do lekarza Handan i to właśnie tam spotka jej matkę, która zabierze ze szpitala całą dokumentację medyczną swojej córki. Niedługo później prawda i tak wyjdzie na jaw. Kuzey na własne oczy zobaczy, jak jego narzeczona chodzi!

Głównym katalizatorem wydarzeń okaże się jego przyjaciel - panowie razem postanowią przeprowadzić małą intrygę. Zaaranżują spotkanie z Handan - w trakcie rozmowy z Tarikiem kobieta wstanie z wózka inwalidzkiego!

Kuzey, zszokowany tym, co zobaczył, stanie przed najtrudniejszą decyzją w swoim życiu. Niedługo potem da upust swoim emocjom. Kiedy Handan każe przymierzyć Elif suknię ślubną, prawnik wybuchnie.

Dosyć tej zabawy! Wiem, że Handan chodzi i nie ożenię się z nią przez to wszystko, co robi za moimi plecami! - wykrzyczy.

Ale to jeszcze nie koniec, bo ślub i tak się odbędzie! Zobacz w naszej galerii ZDJĘĆ, jak Kuzey obnaży kłamstwo Handan. Tak każe jej wstać z wózka inwalidzkiego!

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Zobacz: Miłość i nadzieja. Czy Elif umrze? Wyjaśniamy, co tak naprawdę stanie z ukochaną Kuzeya

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.