Tak Kuzey i Handan będą przygotowywać się do ślubu! Staną na ślubnym kobiercu?

Miłość i nadzieja. Tak Yildiz zmusi Handan, by stanęła na nogi! Podejdzie ją jak dziecko. Streszczenie odcinka 104 Ask ve umut (07.01.2025)

Miłość i nadzieja. Kuzey i Handan przygotowują się do ślubu

Handan udało się zrealizować niecny plan i skutecznie nastawiła Kuzeya przeciwko Elif. Prawnik rzucił rudowłosą i ponownie poprosił o rękę brunetkę. Teraz para przygotowuje się do ślubu, bo Handan nie chce zwlekać!

Zwłaszcza, że Yildiz depcze jej po piętach. Ciotka Elif ma dowód na to, że Handan jest sprawna i udaje sparaliżowaną. Yildiz nagrała moment, w którym Handan porusza się o własnych nogach.

Ale to nie wszystko. Na chwilę przed ślubem również Suat pozna prawdę, bo dotąd żona i córka go okłamywały. Gdy Handan nad ranem będzie oglądać suknie ślubne, stłucze wazon i obudzi domowników.

Suat wkroczy do salonu i zobaczy córkę poruszającą się bez wózka inwalidzkiego. Jakież będzie jego zdziwienie, gdy odkryje, że Handan jest w pełni sprawa!

- Jak wam nie wstyd mnie tak okłamywać! - zacznie krzyczeć oburzony Suat.

Czy prawda wyjdzie na jaw przed czy po ślubie?

Miłość i nadzieja odcinek 106. Przeczytaj streszczenie odcinka

Bülent, chcąc zatrzymać Zeynep w domu, więzi ją w jej pokoju. Dziewczynę stara się uwolnić Arda. Tymczasem Melis składa doniesienie na policji. Trwają przygotowania do ślubu Handan i Kuzeya. Yildiz robi wszystko, by zdemaskować przyszłą pannę młodą przed rodziną.

Kiedy oglądać 106. odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 106. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" w czwartek, 9 stycznia o godz. 17:20 na antenie TVP2.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.