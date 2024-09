Kawa z kardamonem obsada. Paweł Deląg i ukraińska aktorka Olena Ławreniuk parą kochanków w nowym serialu TVP. Kim są bohaterowie? - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Grzechy sąsiadów, odcinek 1: Ewa i Piotr wprowadzą się do wymarzonego domu, ale sąsiedzi zgotują im koszmar! Szybko tego pożałują?

Kawa z kardamonem. Burzliwa historia miłości żonatego hrabiego Adama do ukraińskiej sieroty Anny - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

O czym jest serial "Kawa z kardamonem"?

"Kawa z kardamonem" to zrealizowany z rozmachem polsko-ukraiński serial kostiumowy na podstawie powieści Natalii Gurnyckiej „Melodia kawy w tonacji kardamonu” z Pawłem Delągiem i Oleną Ławreniuk w rolach głównych. To historia o tym, że droga do upragnionej, szczęśliwej miłości, bywa bardzo kręta i wymaga wielu wyrzeczeń.

Już w 1 odcinku "Kawy z kardamonem" uczucie połączy ukraińską sierotę Annę i polskim hrabią, Adamem Rodzińskim, który przyjedzie do Żółkwi w Cesarstwie Austriackim do chorego stryja. Tam spotka dużo młodszą Annę, łudząco podobną do jego pierwszej, zmarłej żony Darii, a właściwie Darzyny Rodzińskiej z Rojewiczów, której grób odwiedzi na miejscowym cmentarzu.

"Kawa z kardamonem" zacznie się w momencie gdy sierota Anna Marecka wygłosi swoją spowiedź. Miała szczęśliwe dzieciństwo, otoczona miłością matki. Wówczas nie wiedziała jaką próbę zgotuje jej los. Z wyznania Anny będzie wynikało,że nie pamiętała śmierci swojego ojca-księdza, nawet go nie znała, a matka czuła, że wkrótce także umrze, więc przed śmiercią nauczyła Annę wszystkiego, co umiała. To były beztroskie dni. Ale po odejściu matki Anna szukała męskiego ciepła, którego nie zaznała w dzieciństwie. Zaczęła marzyć o mężczyźnie, który pokocha ją na zawsze. Ale upragniona miłość przyniesie jej tyle bólu.

Skąd taki tytuł polsko-ukraińskiej produkcji "Kawa z kardamonem"?

W pierwszych minutach 1 odcinka "Kawy z kardamonem" Anna wspomni o tym jak matka nauczyła ją parzyć swoją ulubioną kawę z ziarenkiem kardamonu, przyprawy, która nadaje kawie wyjątkowy aromat. Gdy Anna pozna hrabiego Adama Rodzińskiego jemu także przyrządzi kawę z kardamonem, którą arystokrata się zachwyci. Tak jak piękną dziewczyną, w której będzie widział swoją zmarłą żonę.

Podczas tego spotkania w odcinku "Kawy z kardamonem" hrabia Adam będzie wypytywać Annę o zmarłą matkę, bo skoro jest siostrzenicą Stefy (Olena Łazowicz) i Pavla (Oleg Stalczuk) Martynowiczów, to Rodziński powinien ją znać. Od ciotki Stefy Anna dowie się, że hrabia Adam był mężem ich krewnej Darii.

Losy głównych bohaterów "Kawy z kardamonem" przeznaczenie połączyło także w przeszłości. Bo okaże się, że Adam uratował Annę kiedy była małą dziewczynką i wpadła pod koła powozu.

Kawa z kardamonem ZWIASTUN nowego serialu TVP! Porywająca historia miłości żonatego szlachcica z Polski do ukraińskiej sieroty Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Kawa z kardamonem" - obsada, polscy i ukraińscy aktorzy, kim są bohaterowie?

Anna Marecka - Olena Ławreniuk

hrabia Adam Rodziński - Paweł Deląg

Teresa, siostra Adama - Dorota Deląg

Stefa Martynowicz, ciotka Anny - Olena Łazowicz (Lazovych)

Pavlo Martynowicz, wuj Anny - Oleg Stalczuk

Andrii Marecki, brat Anny - Taras Cymbaluk

Witold, stryj Adama - Oleg Mosiychuk

Zbyszek - Bartek Kasprzykowski

Aniela - Anna Cieślak

Lubcia, przyjaciółka Anny - Sofia Browko (Brovko)

Józia, przyjaciółka Anny - Anastazja Ostreinowa (Anastasiya Ostreinova)

Miłosz Marciniak - Wiaczesław Babenkow (Slava Babenkov)

pani Gorova - Łesia Samajewa (Lesya Samayeva)

Markijan - Witalij Ażnow (Vitaliy Azhnov)

Dmytro, adorator Anny - Pawło Aldoszyn

pani Notariusova - Nina Naboka

Granovskiy - Pavel Kostytsyn.

Gdzie oglądać serial "Kawa z kardamonem"?

Premiera serialu "Kawa z kardamonem" w sobotę, 7.09.2024, o godz. 17.35 w TVP1. Kolejne odcinki w każdą sobotę. "Kawa z kardamonem" składa się z 10 odcinków, które przed emisją w TVP1 można obejrzeć w serwisie TVP VOD.pl, ale nie za darmo.