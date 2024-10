Gra z Cieniem, odcinek 8: Helena i Witold mieli romans w czasie wojny! Pawełek to syn ubeka?

Dziedzictwo. Taki na co dzień jest kamerdyner Cenger z obsady Emanet. Co prywatnie łączy aktora Ömera Gecü z Halilem İbrahimem Ceyhanem?

W 8. odcinku serialu „Gra z Cieniem” Bartman zintensyfikuje poszukiwania „Cienia”

W 8. odcinku serialu „Gra z Cieniem” pułkownik UB Jakub Bartman (Wiesław Cichy) zarządzi prowokację w celi Heleny, licząc, że pod presją ujawni się „Cień”. Więźniarki jednakże będą solidarne, bo przeżyte dotychczas w Olkuszu chwile grozy tylko je do siebie zbliżyły. Staszka (Kinga Preis) i Helena znowu będą myślały o ucieczce, tym razem ze współosadzonymi z celi. Konflikt na linii Bartman - Kosek będzie narastał. Będą szukać na siebie haków. Za to porucznik UB Adam Dubelski (Marcin Czarnik), sądząc, że to duński dyplomata, mąż Niny, Lars Nielsen (Roman Frankl) jest agentem, zagadnie go hasłem z przejętego grypsu, ale nie doczeka się żadnej reakcji.

W 8. odcinku serialu „Gra z Cieniem” Witold zapyta Helenę, czy jest ojcem Pawełka

W 8. odcinku serialu „Gra z Cieniem” Kosek znowu zobaczy się z Heleną. Zapyta ją wprost o to, czy Pawełek jest jego synem i obieca pomoc w ucieczce z więzienia. Tymczasem przyjaciółka Heleny, lekarka Ewa (Anita Sokołowka), zauważy na targowisku Pawełka. Powie o tym Tomaszowi (Grzegorz Małecki), kochankowi Heleny, do którego ma słabość. On z kolei odkryje tajemnicę spotkań pielęgniarki Dziuni (Adrianna Malecka) z Zofią Markowską (Katarzyna Herman), siostrą zamordowanej przez Witolda Stefanii (Kinga Dębska). Udawany przez niego romans z tą kobietą wreszcie mu się opłaci.

„Gra z Cieniem" odcinek 8 - niedziela, 03.11.2024, o godz. 20.20 w TVP1