Gra z Cieniem, odcinek 7: Cygan Mundek zdemoralizuje Pawełka! Witold chce odnaleźć chłopczyka, by szantażować Helenę? - ZDJĘCIA

Witold wyjawi Helenie, że jego tożsamość w UB jest przykrywką w 7. odcinku serialu „Gra z Cieniem”

W 7. odcinku serialu „Gra z Cieniem” dowiemy się, skąd właściwie znają się Helena i Kosek i czy Witold był zamieszany w przejęcie majątku Niny (Karolina Gruszka) podczas wojny. Bielawska nie będzie wiedzieć, czy może mu zaufać, chociaż on powie jej ze łzami w oczach:

- Jestem tutaj, żeby ci pomóc.

Kosek wyzna, że mundur majora UB to tylko przykrywka dla jego prawdziwej misji - poznania tożsamości agentki brytyjskiego wywiadu, „Cienia”.

Milicja Obywatelska wyznaczy nagrodę za informacje o Pawełku w 7. odcinku serialu „Gra z Cieniem”

W 7. odcinku serialu „Gra z Cieniem” MO, na polecenie Witolda, wyznaczy nagrodę za wskazanie miejsca pobytu Pawełka (Iwan Małachow), którego ukrywają Linka (Helena Sujecka) i Cygan Mundek na swojej melinie. Łatwy zysk wyda się jej bardzo nęcący.

W 7. odcinku serialu „Gra z Cieniem” Pawełek trafi w łapy MO?

W 7. odcinku serialu „Gra z Cieniem” Witold przyciśnie swoich podwładnych, by jak najszybciej znaleźli Pawełka. Dlaczego tak bardzo mu na tym zależy? Czy żal mu przejętej zniknięciem synka Heleny? A może chce go dorwać, by mieć asa w rękawie i szantażować nim Bielawską, by udzieliła mu informacji o „Cieniu”, których nie chciała powiedzieć podczas tortur UB? Może też być jeszcze inny powód – Pawełek może być jego synem… Linka (Helena Sujecka) coraz częściej będzie myśleć o wydaniu chłopca milicji. Będą ją kusić pieniądze, a za dzieckiem nie przepada. Często go straszy.

- Ten twój dzieciak to trefny jest – powie Mundkowi, który wydaje się miły dla Pawełka, ale przecież go wykorzystuje do odwracania uwagi, kiedy okrada ludzi na targu. Potem razem liczą pieniądze. Pawełek uczy się przy nim kraść, oszukiwać i kłamać. Co powiedziałaby na to jego niesłusznie uwięziona matka…?

„Gra z Cieniem" odcinek 7 - niedziela, 27.10.2024, o godz. 20.20 w TVP1