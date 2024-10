Gra z Cieniem, odcinek 7: Witold nie jest ubekiem tylko agentem wywiadu? Ujawni Helenie, że chce jej pomóc - WIDEO

Dziedzictwo. Duygu wywinie mu numer w dniu ślubu! Wiemy, co spotka Alego w Emanet

Dziedzictwo. Taki na co dzień jest kamerdyner Cenger z obsady Emanet. Co prywatnie łączy aktora Ömera Gecü z Halilem İbrahimem Ceyhanem?

Gra z Cieniem, odcinek 8: Helena i Witold mieli romans w czasie wojny! Pawełek to syn ubeka?

W 7 odcinku „Gra z Cieniem” Witold wyjawi Helenie, że jego tożsamość jest przykrywką

W 7 odcinku serialu „Gra z Cieniem” Kosek zbliży się do Heleny. Okaże się, czy to rzeczywiście znajomość sprzed wojny i czy Witold mógł maczać palce w przejęciu majątku Niny podczas niemieckiej okupacji. Ale Bielawska nie będzie wiedzieć, czy może mu zaufać. Kosek bowiem wyjawi jej absolutną rewelację, że jego ubecki mundur to tylko przykrywka, a jego prawdziwą misją jest poznanie tożsamości agentki brytyjskiego wywiadu - „Cienia” - dla którego pracuje.

- Jestem tutaj, żeby ci pomóc...

- Ja nie rozumiem - przyzna zaskoczona Helena.

- UB wie, że wśród was jest agentka Londynu. Dostałem zadanie, żeby ją stąd wyciągnąć - szepnie Kosek, żeby strażnik więzienny go nie usłyszał.

Zdezorientowana Helena w 7 odcinku "Gra z Cieniem" nie będzie wiedziała, co o tym myśleć. Zwłaszcza, że Witold jest majorem komunistycznych służb. - A ten mundur?

- To przykrywka... Lena, popatrz na mnie. Jestem po twojej stronie. Przecież przerwali wasze przesłuchanie w Warszawie. Chciałyście uciec, a nikt was nie torturuje, nie wsadza do karceru...

- Przez osiem lat cię szukałam Jurek! Myślałam, że nie żyjesz - Helena zwróci się do Witolda jego prawdziwym imieniem.

Później w 7 odcinku "Gra z Cieniem" Kosek wydobędzie od naczelnika olkuskiego więzienia, Gustawa Normana (Rafał Rutkowski), kompromitujące informacje na temat pułkownika UB Jakuba Bartmana (Wiesław Cichy). Kosek dostanie „ogon” w osobie Prota - informatora porucznika UB Adama Dubelskiego (Marcin Czarnik) i Bartmana.

W 7. odcinku serialu „Gra z Cieniem” zostanie wyznaczona nagroda za informacje o Pawełku

W 7 odcinku „Gra z Cieniem” zostanie wyznaczona nagroda za wskazanie miejsca pobytu Pawełka (Iwan Małachow). Jego odnalezienia domaga się Witold. Linkę – partnerkę Cygana Mundka – która ukrywa zbiegłe dziecko na swojej melinie, będzie kusić ta obietnica łatwego zysku. Tymczasem w więzieniu Majcherka (Joanna Gonschorek) – zwalista i brutalna więźniarka - zaatakuje Staszkę widząc, że góralka chce przekazać innej osadzonej gryps. Po telefonie Bartmana wszystkie kobiety z celi Heleny dostaną rozkaz jej opuszczenia.

"Gra z Cieniem" odcinek 7 - niedziela, 27.10.2024, o godz. 20.20 w TVP1