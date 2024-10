Gra z Cieniem, odcinek 6: Helena kłamie na temat majątku Niny? Witold zamieszany w kradzież? - ZDJĘCIA

Miłość i nadzieja. Elif trafi do aresztu. W celi rozegra się dramat! Streszczenie odcinka 64 Ask ve umut (30.10.2024)

W 6. odcinku serialu „Gra z Cieniem” Nina będzie nadal przekonana, że za kradzieżą jej rodzinnego majątku stali Gurczynowie – rodzice Heleny i ona sama. W czasie wojny prześladowana przez Niemców żydowska rodzina obecnej żony duńskiego posła powierzyła całe swoje ruchome mienie – wszystko co jej zostało – swoim przyjaciołom. Za takich ich uważała. Potem zostali aresztowani i wywiezieni do obozu w Auschwitz. Ocalała tylko Nina. I po zakończeniu wojny przekonała się, że cały majątek zniknął. Do Paryża wyjechała bez grosza przy duszy. Po wojnie przyjechała do Polski tylko po to, by wyrównać rachunki z Górczynami. Widzenie z Heleną miało zagadkowy przebieg – Helena zaprzeczyła oskarżeniom, zaręczyła, że zakopała kosztowności i dokumenty, ale jednocześnie wcale nie ucieszyła się na widok Niny. Nie była nawet zadowolona, że jej dawna przyjaciółka przeżyła. Nie współczuła jej tragicznej śmierci rodziców…

W 6. odcinku serialu „Gra z Cieniem” Witold będzie sprawiał wrażenie zamieszanego w kradzież kosztowności Niny

W 6. odcinku serialu „Gra z Cieniem” Witold pokaże swoje nowe oblicze. Do tej pory był przejęty aresztowaniem i skazaniem Heleny, co wskazywało na to, że znają się jeszcze sprzed wojny. Teraz, po widzeniu Bielawskiej z Niną w więzieniu, będzie przerażony, jak gdyby obawiał się, że jego udział w kradzieży mienia Niny w końcu wyjdzie na jaw. Tym bardziej będzie się starał omotać ją swoim urokiem.

Nina rozpocznie grę z Witoldem w 6. odcinku serialu „Gra z Cieniem”

W 6. odcinku serialu „Gra z Cieniem” Nina i Witold zaczną na dobre swoją dziwną grę. Ich wzajemne zainteresowanie wydaje się nieszczere. Tym bardziej, że każde z nich ma swój interes w intymnej znajomości. Nina wie, że wygodnie jest mieć ubeka w stalinowskiej Polsce po swojej stronie – już jej pomógł w dotarciu do Heleny. Witold może wykorzystać Nielsen w dotarciu do jej męża. Ale nie tylko – coraz więcej świadczy o tym, że Kosek jest zamieszany w zawłaszczenie majątku Niny...

"Gra z Cieniem" odcinek 6 - niedziela, 20.10.2024, o godz. 20.20 w TVP1