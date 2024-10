Gra z Cieniem, odcinek 6: Nina oskarży Helenę o kradzież rodzinnych kosztowności. Nawiąże romans z Koskiem

Miłość i nadzieja. Berk chce skrzywdzić Elif. Kuzey zacznie go okładać pięściami! Streszczenie odcinka 60 Ask ve umut (24.10.2024)

W 5. odcinku serialu „Gra z Cieniem” Witold postanowił nawiązać romans z Niną

W 5. odcinku serialu „Gra z Cieniem” Witold Kosek dał się oczarować polskiej śpiewaczce żydowskiego pochodzenia, żonie duńskiego posła. Dla Niny przyjazd do Polski jest bardzo ważny – chce rozliczyć z Heleną wojenne sprawy.

W 6. odcinku serialu „Gra z Cieniem” Nina zarzuci Helenie kradzież jej rodzinnego majątku

W 6. odcinku serialu „Gra z Cieniem” Witold Kosek (Marcin Hycnar) zawiezie Ninę do olkuskiego więzienia – gdzie znowu trafi Helena po przesłuchaniach przez UB – by zobaczyła się z nią przez drucianą siatkę w zbiorowej sali widzeń. Żona duńskiego posła i śpiewaczka będzie chciała wyjaśnić bolesną sprawę zdrady swojej żydowskiej rodziny. Ze strony Niny wszystko wskazuje na to, że to rodzice Bielawskiej, Górczynowie, wydali jej rodziców Niemcom i przywłaszczyli sobie ich kosztowności i pieniądze. Nielsen zarzuci Helenie zdradę. Lekarka zapewni ją, że zarówno rodzinny majątek Niny, jak i ważne dokumenty - wraz z listą konfidentów - ukryła w górach. Niestety, Nina nie uwierzy w jej zapewnienia. Po widzeniu Helena postanowi o kolejnej ucieczce, by tylko udowodnić swoją niewinność.

W 6. odcinku serialu „Gra z Cieniem” Nina spędzi intymne chwile z Witoldem

W 6. odcinku serialu „Gra z Cieniem” w drodze powrotnej z Olkusza do Warszawy Nina i Kosek zatrzymają się w hotelu. Ich romans będzie trwał, dopóki każde z nich będzie miało interes w tej intymnej znajomości. Ich każdy krok od wyjazdu ze stolicy będzie śledził zaufany człowiek porucznika UB, Adama Dubelskiego (Marcin Czarnik). Tymczasem Tomasz (Grzegorz Małecki) odwiedzi matkę, profesor Poradę (Ewa Wiśniewska) w szpitalu i poprosi ją o załatwienie widzenia z Heleną w więzieniu. Przy okazji zobaczy też pielęgniarkę Dziunię (Adrianna Malecka) – którą podrywa, by zdobyć informacje, kto zdradził Helenę (bo, oczywiście, nie wie, że to Kosek wstrzyknął partyjnej działaczce śmiertelną dawkę morfiny) - rozmawiającą z Zofią Markowską. A w więziennej celi Basia (Elżbieta Zajko) urodzi synka dzięki pomocy więźniarek.

"Gra z Cieniem" odcinek 6 - niedziela, 20.10.2024, o godz. 20.20 w TVP1