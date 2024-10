Gra z Cieniem, odcinek 5: Ucieczka Heleny nie powiedzie się. Będzie torturowana przez UB

Miłość i nadzieja. Berk chce skrzywdzić Elif. Kuzey zacznie go okładać pięściami! Streszczenie odcinka 60 Ask ve umut (24.10.2024)

W 4. odcinku serialu „Gra z Cieniem” Staszka namówiła Helenę do ucieczki

Już w 4. odcinku serialu „Gra z Cieniem” Helena nabrała pewności, że nie przetrwa długo w olkuskim więzieniu. Nie będzie mogła znieść niepewności co do losu Pawełka (Iwan Małachow), o którym wie, że zniknął po śmierci jej matki, doktorowej Górczynowej (Maria Pakulnis). Pomysł ucieczki dojrzał, kiedy okazało się, że o tym samym myśli okradziona przez męża Staszka, która zapyta Helenę:

- Chcesz dać dyla? Jako?

- Trzeba działać szybko – usłyszy w odpowiedzi.

W 4. odcinku serialu „Gra z Cieniem” Helena ciężko zachorowała

W 4. odcinku serialu „Gra z Cieniem” Zieliński z sobie jedynie wiadomych powodów, bo nieprzypadkowo, zamiast szczepionek przeciw tyfusowi zamówił te przeciwko ospie, które powodują natychmiastową gorączkę i błyskawiczny rozwój choroby. Helena zaszczepiła na jego życzenie Skalskiego (Bartłomiej Kotschedoff), szefa więziennego oddziału specjalnego, który zaczął się jej narzucać, a sama wypiła szczepionkę i dała jedną Staszce. Obydwie zaczęły silnie gorączkować.

W 5. odcinku serialu „Gra z Cieniem” Helena będzie torturowana przez ubeków

W 5. odcinku serialu „Gra z Cieniem” Helena i Staszka uciekną sanitarką przewożącą chore na tyfus kobiety do szpitala w Krakowie. Z krakowskiego szpitala i kostnicy są ponoć dwa przejścia do klasztoru. Jedno prawdopodobnie już zamurowane przez obecne władze, a drugie – przez kotłownię – może jeszcze istnieje… Niestety, jedna z więźniarek jeszcze w celi usłyszała ich rozmowę, choć szeptały jak najciszej… Helenie i Staszce uda się dostać do transportu chorych, ale uciec nie zdołają. Nawet nie dojadą do szpitala. Dojdzie do strzelaniny na drodze i śmierci pielęgniarza. Bielawska i Andrus zostaną schwytane i przewiezione do siedziby UB, gdzie będą brutalnie torturowane i zastraszane:

- Wiesz co grozi za szpiegostwo i próbę ucieczki...? - usłyszy Helena w trakcie jednego z przesłuchań.

Ostatecznie przesłuchania zostaną przerwane na rozkaz ministra bezpieczeństwa publicznego.

„Gra z Cieniem" odcinek 5 - niedziela, 13.10.2024, o godz. 20.20 w TVP1