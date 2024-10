Gra z Cieniem

Gra z Cieniem, odcinek 7: Witold nie jest ubekiem, tylko agentem brytyjskiego wywiadu?! Linkę będzie korciło, by zgarnąć nagrodę za Pawełka

W 7. odcinku serialu „Gra z Cieniem” Helena Bielawska (Natalia Rybicka) będzie mieć nie lada orzech do zgryzienia – kim właściwie jest Witold Kosek (Marcin Hycnar)? Major UB wreszcie, po wielu dniach obserwowania jej w celi, spotka się z nią i wyzna, że jego mundur majora UB to tylko przykrywka. Czy Bielawska może mu zaufać? Za jej syna Pawełka zostanie wyznaczona nagroda, która będzie kusić Linkę (Helena Sujecka). To na jej i Cygana Mundka (Marcin Pempuś) melinie ukrywa się chłopiec (Iwan Małachow)…