Gra z Cieniem, odcinek 4: Syn Heleny porwany przez Cygana? Wystraszony Pawełek trafi pod opiekę bałuckiego złodziejaszka!

"Gra z Cieniem" odcinek 4 - niedziela, 06.10.2024, o godz. 20.20 w TVP1'

W 4 odcinku "Gra z Cieniem" Helena, po otrzymaniu tragicznej wiadomości o śmierci matki, musi zmierzyć się z kolejnym ciosem - zaginięciem jej ukochanego synka. Widzowie będą świadkami dramatycznych poszukiwań chłopca, który niespodziewanie trafi pod opiekę Cygana, drobnego złodziejaszka. Choć Cygan znany będzie z szemranych interesów, to właśnie on wyciągnie pomocną dłoń do małego Pawełka. Czy chłopiec będzie bezpieczny? A może los rzuci go w jeszcze większe niebezpieczeństwo?

Śmierć matki Heleny i ucieczka Pawełka

Warto wspomnieć, że w poprzednim, 3 odcinku "Gra z Cieniem", Pawełek wrócił do domu, gdzie odkrył martwą babcię Barbarę (Maria Pakulnis) leżącą w kwaterunkowym mieszkaniu, w którym mieszkał z mamą i babcią. Rodzina nie miała najlepszego kontaktu z sąsiadami, dzieląc jedynie wspólną kuchnię i łazienkę. Babcia Barbara często nazywała sąsiadkę "tłumokiem", oskarżając ją o podkradanie jedzenia z lodówki. Wstrząśnięty i zupełnie sam, chłopiec wybiegł z mieszkania i zniknął. Tomasz (Grzegorz Małecki) próbował go odnaleźć, ale wszystkie próby okazały się daremne. Teraz, w 4 odcinku "Gra z Cieniem", losy chłopca wydają się jeszcze bardziej skomplikowane, a jego matka będzie musiała zmierzyć się z nowymi wyzwaniami​ na odległość.

Dramatyczne zniknięcie Pawełka - Helena w rozpaczy

Zrozpaczona Helena nie będzie w stanie przestać myśleć o swoim zaginionym synku, nie zdając sobie sprawy, że ten już został odnaleziony przez Cygana. Chociaż mężczyzna będzie budzić lęk w okolicy, to właśnie on zaoferuje chłopcu schronienie, pokazując, że nawet w świecie przestępczym można znaleźć resztki człowieczeństwa. Pawełek, wstrząśnięty śmiercią babci i zagubiony w obcym świecie, będzie próbował odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Cygan, choć niejedno ma za uszami, okaże się opiekunem, którego chłopiec pilnie potrzebuje. Czy jednak Helena dowie się, gdzie przebywa jej syn? Tego z pewnością dowiemy się już niebawem!