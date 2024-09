Gra z Cieniem, odcinek 3: Więzienna przyjaciółka Heleny zdradzona! Ministrowa zakochana w Kosku zazdrosna o podejrzaną w sprawie „Cienia”

Miłość i nadzieja. Elif jest szantażowana! Oto, co zrobi prawnik. Streszczenie odcinka 41 Ask ve umut (27.09.2024)

Helena zamknięta w celi z informatorką Witolda w 3. odcinku serialu „Gra z Cieniem”

W 3. odcinku serialu „Gra z Cieniem” Helena trafi do jednej celi wraz z pięcioma innymi więźniarkami, tak jak to sobie wymyślił Witold. Jedna z nich będzie jego informatorką. Kosek będzie liczył na to, że w ten sposób dowie się, czy Helena ma coś wspólnego z agentem „Cieniem”. Więźniarki będą podejrzliwe wobec siebie i nie będą rozmowne. Będą się starały wysondować kto jest kim i poznać motyw służby więziennej, która zamknie je razem.

Piękna Nina wzbudzi zazdrość ministrowej zauroczonej Witoldem w 3. odcinku serialu „Gra z Cieniem”

Pułkownik Bartman z UB (Wiesław Cichy) zleci Witoldowi obserwację sekretarza Poselstwa Danii i jego żony Niny (Karolina Gruszka), podejrzewając, że mogą mieć oni związek ze sprawą „Cienia". Natomiast prawa ręka Bartmana, porucznik Adam Dubelski (Marcin Czarnik) odkryje, że Nina szuka Heleny. Obydwie panie muszą się zatem znać jeszcze z czasów przedwojennych. Czy Nina ma coś wspólnego z brytyjskim agentem, którego szuka Witold? W 3. odcinku serialu „Gra z Cieniem” na przyjęciu w Poselstwie Nina wpadnie Koskowi w oko, na co alergicznie zareaguje jego kochanka ministrowa (Anna Dereszowska).

Staszka okradziona, matka Heleny martwa, a jej syn zaginiony w 3. odcinku serialu „Gra z Cieniem”

W 3. odcinku serialu „Gra z Cieniem” w zakładzie karnym dla kobiet w Olkuszu pojawi się przełożony naczelniczki (Joanna Kurowska), Norman (Bartosz Kotschedoff). Staszka, na której współczucie i opiekę w więzieniu zawsze może liczyć Helena, przeżyje osobisty dramat. Od córki, która ją odwiedzi, dowie się, że jej ojciec, a jej mąż, zdradził ją i okradł. To jednak nic w porównaniu z tragedią, jaka spotka Helenę. Jej kilkuletni syn Pawełek (Iwan Małachow) wróci ze szkoły i znajdzie babcię (Maria Pakulnis) martwą. Nie będzie chciał zostać u impertynenckich sąsiadów, których ona nie lubiła, a z którymi razem z Heleną musieli dzielić mieszkanie kwaterunkowe. Ucieknie z domu. Tomasz (Grzegorz Małecki), ukochany Heleny, rozpocznie poszukiwania dziecka.

"Gra z Cieniem" odcinek 3 - niedziela, 29.09.2024, o godz. 20.20 w TVP1