Gra z Cieniem, odcinek 3: Syn Heleny, Pawełek, znajdzie ciało Barbary! Tajemnicza śmierć matki wstrząśnie rodziną

Gra z Cieniem, odcinek 3: Helena w śmiertelnym niebezpieczeństwie! Trafi do celi z groźnymi więźniarkami?

"Gra z Cieniem" odcinek 3 - niedziela, 29.09.2024, o godz. 20.20 w TVP1

Akcja w 3 odcinku serialu "Gra z Cieniem" nie zwolni tempa. Kryminalna intryga, którą próbuje rozwikłać Witold Kosek, major UB (Marcin Hycnar), ciągle ścigając i badając tropy brytyjskiego szpiega, nabierze nowego obrotu spraw. To właśnie Kosek umieści Helenę w celi ze swoimi informatorkami. Uzna bowiem, że lekarka może mieć coś wspólnego z grypsem zaszyfrowany tak, jak meldunki „Cienia”. Pięć kobiet wyląduje w jednej celi, patrząc się na siebie nie ufanie. Helena początkowo nie zrozumie, skąd akurat taki pomysł na przeniesienie jej w więzieniu. Wszystko ma "drugie dno".

Śmierć matki Heleny w 3 odcinku "Gry z Cieniem"

Skazana na dożywocie Helena nie będzie miała za dużej możliwości do kontaktu z mamą i synkiem. Co prawda, już na początku koszmarnego pobytu za kratami pomoże jej pewien lekarz więzienny, który zgodzi się sprawdzić, co z rodziną skazanej. Niestety już wiadomo, że matka kobiety, Barbara, skończy tragicznie. W 3 odcinku "Gry z Cieniem" syn Heleny, Pawełek, znajdzie ciało babci... Kiedy wróci ze szkoły nagle odkryje, że ta nie żyje. Wstrząsający widok spowoduje dalszy ciąg zdarzeń.

Syn Heleny ucieknie. Tomasz rzuci się na ratunek Pawełkowi

Mimo iż Helena nie będzie mogła za wiele zrobić, Tomasz postanowi zawalczyć o dziecko. W 3 odcinku "Gry z Cieniem" szybko wyjdzie na jaw, że synek Heleny ucieka. Wszystko dlatego, że przewidzi, iż po śmierci babci trafi pod opiekę nielubianych sąsiadów. Z czym wiąże się radykalny krok chłopca? Tomasz zdoła go uratować?