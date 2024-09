Gra z Cieniem, odcinek 4: Synek Heleny trafi pod „opiekę” kryminalisty, a w więzieniu wybuchnie epidemia tyfusu. Bielawska spotka się z kochankiem - ZDJĘCIA

Dziedzictwo. Pierwsza narzeczona zginęła, a druga zrobi mu TO! Duygu wywinie mu numer w dniu ślubu! Zdradzamy, co spotka Alego w Emanet

Pawełek przygarnięty przez Cygana w 4. odcinku serialu „Gra z Cieniem”

W poprzednim odcinku serialu „Gra z Cieniem” Pawełek (Iwan Małachow), syn Heleny, wrócił ze szkoły i znalazł babcię (Maria Pakulnis) martwą w mieszkaniu kwaterunkowym, w którym musieli zamieszkać z mamą i babcią. Nie lubili się z sąsiadami, z którymi nic ich nie łączyło poza kilkoma metrami kwadratowymi wspólnej kuchni i łazienki. Babcia nazywała sąsiadkę, ciągle oskarżającą ją o wykradanie jedzenia z lodówki, „tłumokiem”. Chłopczyk, w szoku i zupełnie sam, opuścił mieszkanie. Tomasz (Grzegorz Małecki) zaczął go szukać – bez skutku. W 4. odcinku Helena otrzyma wiadomość o śmierci matki i zaginięciu synka i będzie załamana. Pawełek trafi pod opiekuńcze skrzydła Cygana – człowieka dobrotliwego, ale jednak złodzieja, z łódzkich Bałut…

Wybuch epidemii tyfusu w 4. odcinku serialu „Gra z Cieniem”

W więzieniu, w którym warunki sanitarne są tragiczne, a Helena odsiaduje wyrok dożywocia za rzekome zabójstwo pacjentki – partyjnej działaczki – wybuchnie epidemia tyfusu. W 4. odcinku serialu „Gra z Cieniem” władze zakładu karnego, wiedząc o profesji Bielawskiej, jaką pełniła na wolności, przydzielą ją do pomocy więziennemu doktorowi Zielińskiemu. Major Witold Kosek, prawdziwy zabójca działaczki partyjnej, której wstrzyknął śmiertelną dawkę morfiny na zlecenie ministra bezpieczeństwa publicznego (Cezary Żak), jest zauroczony piękną żoną posła Danii, Niną (Karolina Gruszka) – co budzi wielką zazdrość u jego kochanki, ministrowej (Anna Dereszowska). Witold będzie nieustannie zabiegał o jej względy. Przekaże jej łódzki adres Heleny wiedząc, że małżonka dyplomaty jej szuka i wiedząc również, że jej tam nie znajdzie. Pozwoli mu to jednak wkupić się w jej łaski.

Helena spotyka się z Tomaszem w 4. odcinku serialu „Gra z Cieniem”

W 4. odcinku serialu „Gra z Cieniem” doktor Zieliński pozna Helenę i będzie współczuł jej tego, co ją spotkało. Dowie się o życiu, jakie Bielawska wiodła za kratami. Zieliński postanowi doprowadzić do jej spotkania z Tomaszem. Zabierze go do więzienia w Olkuszu, dzięki czemu kochankowie będą mogli się zobaczyć. Spotka go za to kara – zostanie zamknięty w piwnicy. Pułkownik Bartman z UB (Wiesław Cichy) zarządzi też pilne przesłuchania Heleny i doktora Zielińskiego w Warszawie.

"Gra z Cieniem" odcinek 4 - niedziela, 06.10.2024, o godz. 20.20 w TVP1