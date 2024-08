Spis treści

Emanet. To stanie się z intrygantką Canan!

Canan niepodziewanie pojawiła się w telenoweli "Dziedzictwo" i mocno namieszała w życiu Ziyi i Yamana. Ten drugi od samego początku nie ufał matce, ale Ziya robił wszystko, by ta jednak mogła z nimi zamieszkać. Podstępna i perfidna Canan tylko na to czekała. Wróciła do synów tylko po to, by położyć łapę na rodzinnym majątku. Dzięki temu, że uratowała Ziyę przed śmiercią, mogła zamieszkać w rezydencji. Będąc tam, robiła wszystko, żeby móc się wzbogacić. Połączyła nawet siły z Zuhal! Matka nie zawahała się nawet dopuścić się próby otrucia Yamana!

Dziedzictwo. Tak zginie Canan! Kto doprowadzi do jej śmierci?

To właśnie chciwość doprowadził intrygantkę do śmierci! Kiedy wszystkie jej intrygi wyjdą na jaw, dojdzie do wyjątkowo groźnej sytuacji. Rozgoryczony jej zachowaniem Ziya w amoku wbije w jej ciało sekator!

Czekałem na ciebie mamo latami. Tęskniłem i wierzyłem, że wrócisz. A ty, po tylu latach czekania co zrobiłaś? Chciałaś zabić mojego brata! Jesteś podłą kobietą, która próbowała skrzywdzić moją rodzinę! Jesteś potworem, igrającym z życiem! Nigdy nas nie kochałaś, mamo! Ty kochasz tylko siebie! Jesteś kłamcą! Jesteś potworem! Chciałaś zabić mojego brata, ale nie pozwolę ci na to!

wykrzyczy Ziya, atakując matkę ogrodniczym narzędziem.

Wkrótce okaże się, że to nie ten atak pozbawił Canan życia. Kobieta trafi do szpitala, gdzie przyjdzie do niej Yaman. Kirimli rozkaże jej zeznać na policji, że to, co się wydarzyło, było wypadkiem.

Canan, która w tym czasie będzie już posiadaczką dużej sumy pieniędzy, zadzwoni ze szpitala do swojego kochanka, któremu przekazała banknoty. Wścieknie się, gdy ten rozkaże jej iść w diabły! Żmija uda się do jego mieszkania, w którym zastanie inną kobietę i swoje pieniądze. Kiedy będzie próbowała je zabrać, Kerem ją odepchnie! Canan uderzy się w głowę i straci życie!

Kiedy zginie Canan w Emanet?

Opisane wyżej wydarzenia będą miały miejsce w odcinkach 322-325 (według tureckiej numeracji). Przypomnijmy, że oryginalne odcinki zostały pocięte na potrzeby polskiej telewizji i mają wyższą numerację. W związku z tym, śmierć Canan zobaczymy na ekranach za kilka miesięcy.

