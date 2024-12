Emanet. Canan będzie uosobieniem zła! To intrygantka jakich mało!

Spis treści

Czarne charaktery w "Emanet"

W pierwszym sezonie tureckiego hitu "Dziedzictwo" prym wśród negatywnych postaci wiodła Ikbal. Bratowa Yamana szła po trupach (dosłownie!) do celu, by tylko zawładnąć rodzinnym majątkiem. Dla osiągnięcia korzyści kłamała, potrafiła przekupić, truła własnego męża, a nawet gotowa była zabić! Wreszcie, zaplątana we własne sidła, zginęła podczas kłótni z Zuhal.

Po jej śmierci głównym czarnym charakterem w serialu "Dziedzictwo" została właśnie Zuhal. Choć ona obrała inną taktykę i postanowiła grać niewiniątko. Tym sposobem ponownie zamieszkała z Seher i Yamanem pod jednym dachem.

Widzowie, którzy myślą, że to ona wyrządzi głównym bohaterom największą krzywdę, poznali Canan i przekonali się, że prawdopodobnie gorzej już być nie może!

Canan- nowa postać w "Emanet". Uosobienie zła!

Canan to matka Ziyi i Yamana, która przed laty porzuciła rodzinę. To przez jej odejście ojciec braci popełnił samobójstwo, a ich dzieciństwo było koszmarem. O tym, jak Canan ponownie pojawi się w żuciu Kirimli pisaliśmy TUTAJ.

Dwulicowa kobieta wróci do synów tylko dlatego, by dobrać się do ich majątku. Podobnie jak poprzednio Ikbal, bezwzględnie będzie dążyła do celu. Nie zawahała się nawet OTRUĆ YAMANA, żeby tylko stać się bogata.

Widzowie nazywają ją m.in. "diabłem wcielonym", "żmiją" i "uosobieniem zła". Możemy się tylko domyślać, że czekają nas kolejne intrygi!

Onur Çınar Saracer w roli Canan. Co o niej wiemy?

Aktorka, która gra w serialu "Dziedzictwo" bezduszną Canan nazywa się Onur Çınar Saracer. Wiemy, że urodziła się 28 lipca 1973 roku, a więc ma aktualnie 51 lat. Co ciekawe, w serialu gra dużo starszą niż jest naprawdę. Turecka aktorka jest bowiem tylko o 9 lat starsza od Halila İbrahima Ceyhana, który wciela się w postać jej syna, Yamana.

Turecka aktorka już wcześniej pojawiała się m.in. w produkcjach "Suskunlar" i "Arka Sokaklar".

Onur Çınar Saracer prowadzi konto na Instagramie, jednak wygląda na to, że nie jest bardzo popularna, bo obserwuje ją około 8 tysięcy osób. Jak wygląda na co dzień i czym dzieli się z fanami? Zobacz w galerii!