Frat z tureckiego serialu "Dziedzictwo"

Telenowela "Dziedzictwo" (oryg. "Emanet") to aktualnie jeden z najchętniej oglądanych tureckich seriali w Polsce. Opowieść o pochodzącej z biednej rodziny Seher (w tej roli Sila Turkoglu) oraz zimnym i bogatym Yamanie (Halil İbrahim Ceyhan), których połączył mały chłopiec Yusuf, przyciąga przed telewizory mnóstwo fanów.

Produkcja "Dziedzictwo" jest emitowana od poniedziałku do piątku o godzinie 16:05 w TVP1.

W obsadzie serialu znalazło się wielu cenionych w Turcji aktorów i aktorek. Podczas gdy jedni są znani także z innych produkcji, inni dopiero zaczynają swoją przygodę z grą. Tak jest m.in. w przypadku aktora wcielającego się w rolę Frata. Derya Oğuz Ertün od niedawna zajmuje się aktorstwem, jednak już zdobył spore grono fanek na całym świecie. Serialowy Frat jest policjantem, którego przełożonym jest Ali. Funkcjonariusz jest w bliskiej relacji z Seher- traktuje ją jak siostrę.

Derya Oğuz Ertün - co wiemy o aktorze, który wciela się w rolę Frata?

Aktor ma aktualnie 27 lat - przyszedł na świat w 1996 roku w Stambule. Aktor jest absolwentem Zarządzania Sportem Uniwersytetu Okan i to właśnie sport jest jedną z jego największych pasji. Do spróbowania swoich sił w aktorstwie, namówili go przyjaciele. Jak się okazało, był to strzał w dziesiątkę!

Derya Oğuz Ertün różni się wyglądem od typowych tureckich aktorów, których charakteryzują m.in. ciemne oczy i kruczoczarne włosy. Od niebieskookiego blondyna trudno oderwać wzrok. Nic więc dziwnego, że aktor zdobył fanki na całym świecie.

Na jego oficjalnej stronie internetowej można przeczytać, że Turek ma wiele pasji i talentów: sporty motorowe, siatkówka, piłka wodna, wioślarstwo, pływanie, język migowy, gitara klasyczna, dobrze mówi po angielsku.

Frat z "Dziedzictwa" na prywatnych zdjęciach

Turecki aktor prowadzi konto na Instagramie, gdzie zamieszcza swoje prywatne zdjęcia. Trzeb przyznać, że serialowy Frat ma w sobie coś wyjątkowego. Nie dziwi więc fakt, że obserwuje go już ponad 100 tysięcy osób!

"Emanet": streszczenie serialu

Kevser pochodzi z biednej i skromnej okolicy. Po pewnym czasie traci męża i zostaje uwięziona w pozbawionej miłości rezydencji, razem ze swoim 5-letnim synem Yusufem. Kobieta nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Po pewnym czasie dochodzi do wypadku, w którym ginie Kevser. Jej synek utknął teraz w centrum rezydencji, przez co bardzo brakuje mu miłości i uczucia. Jego wujek Yaman jest potężnym, twardym i zimnym biznesmenem, który już dawno zamknął swoje serce dla wszystkich. Na łożu śmierci Kevser błaga swoją siostrę Seher, aby zaopiekowała się jej synem. Dziewczyna przenosi się do rezydencji rodziny Kirimli, a między Seher i Yamanem powoli rodzi się uczucie.