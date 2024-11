Emanet. Yaman pragnie zemsty! Chce, by Seher i Fikret gorzko pożałowali

Tureckie seriale

Dziedzictwo. Yaman im nie odpuści! Rozjuszony poszukuje śladów Seher i Fikreta. Pragnie zemsty! Streszczenie 428 odcinka Emanet (11.12.2024)

Yaman przejdzie udany przeszczep wątroby, ale zamiast skupić się na swoim całkowitym powrocie do zdrowia, będzie nim kierowała wyłącznie chęć zemsty! Nie będzie potrafił wybaczyć Seher, że w najtrudniejszych dla niego chwilach, zostawiła go dla Fikreta. Z jego perspektywy ukochana dopuściła się zdrady! Zobacz na ZDJĘCIACH, co będzie planował.